EQS-Adhoc: KSB SE & Co. KGaA aktualisiert Ausblick für 2023

KSB SE & Co. KGaA aktualisiert Ausblick für 2023



17.07.2023 / 13:18 CET/CEST

KSB SE & Co. KGaA aktualisiert Ausblick für 2023 FRANKENTHAL: Der KSB Konzern hat im 1. Halbjahr 2023 sowohl die Umsatzerlöse als auch das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern können. Auch die Auftragseingänge wurden gegenüber der Vorjahresperiode ausgebaut. Der KSB Konzern prognostiziert nunmehr für das Geschäftsjahr 2023 die wesentlichen Kennzahlen in den folgenden Bandbreiten: Alle Zahlen in Mio. € Auftragseingang: 2.900 – 3.100 (bisher: 2.750 – 3.000) Umsatzerlöse: 2.800 – 2.950 (bisher: 2.500 – 2.850) EBIT: 210 – 230 (bisher: 165 – 200) Den Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 veröffentlicht die KSB SE & Co. KGaA wie geplant am 3. August 2023.





Dr. Matthias Schmitz

