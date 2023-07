ROUNDUP: Krones erwartet 2023 stärkeres Umsatzwachstum - Aktie gefragt

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller Krones wird auf Basis der im zweiten Halbjahr geplanten Produktion zuversichtlicher für sein 2023 avisiertes Umsatzwachstum. Der Vorstand erhöhe die Prognose auf 11 bis 13 Prozent, teilte das Unternehmen am Montag überraschend in Neutraubling mit. Bislang waren 8 bis 11 Prozent erwartet worden. Die Zielgrößen für den operativen Gewinn sowie die Rendite auf das gebundene Kapital bestätigte der Konzern und machte auch erste Andeutungen zum Verlauf des abgelaufenen Quartals. An der Börse griffen die Anleger zu.

Die Aktie kletterte am Nachmittag um über fünf Prozent nach oben. Für Baader-Bank-Analyst Peter Rothenaicher waren die höheren Jahresziele nicht wirklich eine Überraschung. Er passte allerdings seine Schätzungen für 2023 und 2024 nach oben an. Auf die Gewinnebene schlage die Tatsache positiv durch, dass die Margenziele bestätigt worden seien, notierte er.

Laut Krones hat sich die Gesamtleistung im zweiten Quartal trotz der unverändert angespannten Lage auf den Beschaffungsmärkten insbesondere bei Elektrokomponenten gut entwickelt. Dies sei auf die verbesserten Produktionsprozesse zurückzuführen. Den vollständigen Halbjahresbericht will Krones am 1. August vorlegen.

Bereits bei der Vorlage der Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres im Mai hatte Krones-Chef Christoph Klenk von der hohen Investitionsbereitschaft der internationalen Getränkeunternehmen berichtet. Die Märkte von Krones seien von Konjunkturschwankungen kaum betroffen./lew/jcf/he