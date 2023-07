AKTIEN IM FOKUS: Vonovia und TAG fester - Deutsche Bank: Boden erreicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine neue Kaufempfehlung der Deutschen Bank für Vonovia und eine positivere Einschätzung der TAG Immobilien hat am Dienstag die beiden Immobilienwerte angetrieben. In einem kaum bewegten Dax zählten Vonovia mit plus 1,6 Prozent zu den größten Kursgewinnern. Bei TAG Immobilien im MDax fiel das Kursplus mit 0,5 Prozent bescheidener aus.

Thomas Rothäusler von der Deutschen Bank sieht auf dem deutschen Markt für Wohnimmobilien mittlerweile den Boden erreicht. "Wir werden positiver mit Blick auf deutsche Wohnimmobilien", schrieb der Analyst in einer Sektorstudie. In der Folge stufte der Experte die Vonovia-Aktien auf "Kaufen" hoch und die Papiere der TAG Immobilien von "Verkaufen" auf "Halten".

Die Werte von Wohnimmobilien in Deutschland dürften von der Spitze bis zum Tiefpunkt voraussichtlich nicht um mehr als 20 Prozent sinken, so Rothäusler. Vor diesem Szenario sollten die Gesellschaften ohne Kapitalmaßnahmen durch den Abschwung kommen. Zwar sei eine Festigung der Kapitalausstattung eine der dringlichsten Aufgaben für die Unternehmen; dieser Prozess dürfte aber "ordentlich" vonstattengehen. Wertabschläge am Markt von bis zu 35 Prozent seien jedenfalls übertrieben. "Und Vonovia hat immer noch die höchsten Abschläge", fügt der Analyst hinzu.

Mit seinem Kaufvotum reiht sich Rothäusler ein in die lange Reihe der Optimisten: Von den 21 Experten, die laut Bloomberg die Vonovia-Aktie bewerten, raten 16 zum Kauf und nur 3 zum Verkauf.

Ein wesentlicher Grund für den Optimismus vieler Experten dürften die enormen Kursverluste sein, die die Branche seit dem Spätsommer 2021 erlitten hat. Vonovia etwa hatten von Ende August 2021 bis Ende März dieses Jahres rund zwei Drittel ihres Werts eingebüßt. Vor allem die rasch und stark gestiegenen Kapitalmarktzinsen machten der Branche schwer zu schaffen. TAG Immobilien Aktien hatten von August 2021 bis März 2023 sogar rund 80 Prozent verloren./bek/tih/stk