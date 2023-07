Dow Jones Index: Los geht’s!

Pünktlich zum Start der US-Berichtssaison scheinen auch US-Indizes so richtig loszulegen und wichtige Formationen der letzten Monate zu aktivieren. Am Beispiel des Dow Jones Index bahnt sich nun eine Auflösung einer über Wochen hinweg aufgebauten SKS-Formation an.

Nachdem der Jones Index bei 28.587 Punkten im Oktober letzten Jahres einen tragfähigen Boden gefunden hatte, konnte nur einen Monat später auch schon der in 2022 dominierende Abwärtstrend geknackt werden, hierbei gelang ein Anstieg an 34.940 Punkte.

Seitdem ist allerdings nur wenig passiert, der Dow schlug in eine grobe Seitwärtsbewegung ein. Innerhalb dieser wurde allerdings eine große inverse SKS-Formation implementiert, die sich geradewegs auf dem Weg der Auflösung befindet.

Kursgewinne oberhalb von 35.000 Punkten würden demnach Aufwärtspotenzial an 35.382 und 36.000 Punkte freisetzen. Vielleicht gelingt es in der anstehenden Kaufwelle sogar die Rekordstände aus 2022 bei 36.954 Punkten zu erreichen.

Ein bärisches Szenario tritt dagegen latent unterhalb des EMA 200 bei 33.376 Punkten ein, dann würde nämlich ein Test der rechten Schulter bei 32.578 Punkten anstehen. Notierungen darunter würden aber die SKS-Formation auf mittelfristiger Sicht bedrohen und könnten diese im Endeffekt sogar negieren.