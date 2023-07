JPMORGAN CHASE - Aktie im Rallymodus

JPMorgan Chase & Co. - WKN: 850628 - ISIN: US46625H1005 - Kurs: 153,380 $ (NYSE)

JPMorgan Chase hat am Freitag vorbörslich Zahlen geliefert. Am Freitag sprang die Aktie nach den Zahlen zunächst nach oben. Dieser Anstieg wurde zwar wieder abverkauft, aber gestern kletterte der Wert mit einer langen weißen Kerze auf ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung seit Oktober 2022. Mein Kollege Sascha Gebhard hat sich am Freitag in seinem Artikel „JPMorgan - Der US-Bankenriese schneidet gut ab“ mit diesen Zahlen näher auseinandergesetzt.

Aus technischer Sicht befindet sich der Aktienkurs seit dem Tief bei 101,28 USD vom 12. Oktober 2022 in einer Aufwärtsbewegung. Diese stoppte zunächst am Widerstandsbereich zwischen 143,49 und144,34 USD. Am 30. Juni gelang der Ausbruch über diese Zone. Zwar musste der Wert noch einmal einen kurzen Rückfall darunter einstecken. Aber inzwischen notiert er deutlich über dieser Zone und hat gestern auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch durchbrochen.

Rally kann weitergehen

Das Chartbild der Aktie von JPMorgan sieht klar bullisch aus. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen zunächst gen 162,64 USD bis 163,76 USD und später an das Allzeithoch bei 172,96 USD ansteigen.

Ein Rückfall unter den Aufwärtstrend seit Oktober 2022 bei aktuell 141,04 USD wäre ein heftiger Rückschlag für die Bullen und würde auf weitere Abgaben gen 124,24 USD hindeuten.

Fazit: Die Aktie dieser US-Bank ist aktuell fest in Bullenhand.

JPMorgan Chase & Co.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)