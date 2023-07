Porsche: Chart ist eingeschlafen

Porsche hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Sport- und Geländewagen verkauft. Im Zeitraum Januar bis Juni wurden 167.354 Fahrzeuge ausgeliefert, was rund 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum entspricht. Die größten Zuwächse konnte Porsche in Europa und auf dem Heimatmarkt verbuchen. Im wichtigsten Markt China betrug das Absatzplus etwa 8 Prozent, in Nordamerika rund 12 Prozent.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit Februar dieses Jahres zeigt die Porsche-Aktie zwischen 107,35 und 120,80 Euro in einer Seitwärtsspanne eingekeilt. Die häufigen Trendwechsel in dem Wertpapier bieten lediglich sehr kurzfristig orientierten Anlegern die Möglichkeit an den Unterwellen zu partizipieren. Für größere Signale müssen sich Investoren dagegen noch gedulden.

Aktie reagiert kaum

Um auf der Oberseite gewisse Anstiegschancen an die Rekordstände von 120,80 Euro freizusetzen, bedarf es eines Tagesschlusskurses oberhalb von 116,40 Euro. Auf der Unterseite ist die Porsche-Aktie um 112,00 Euro vergleichsweise gut abgesichert, erst unterhalb dieser Kursmarke dürften sich längere Abschläge auf 110,00 und darunter 107,35 Euro anschließen. Ins bärische Lager würde die Aktie dagegen erst unterhalb von 105,00 Euro wechseln, dies würde mit Verlustrisiken auf 98,80 Euro einhergehen.