Aktien New York: Dow überspringt locker 35 000 Punkte

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist es am Mittwoch weiter nach oben gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial übersprang gleich zum Handelsstart die Marke von 35 000 Punkten und ist auf dem Weg zu einer achttägigen, ungebrochenen Gewinnserie - der längsten seit mehreren Jahren.

Insgesamt herrscht derzeit allgemein Optimismus, was die Risiken für eine mögliche Rezession in der weltgrößten Volkswirtschaft betrifft. Zudem erwarten die meisten Marktakteure, dass die US-Notenbank nur noch einen Zinsschritt gehen wird, und zwar in der kommenden Woche, und dass dann der Zinserhöhungszyklus wohl beendet wird.

Im frühen Handel gewann der bekannteste Wall-Street-Index Dow 0,56 Prozent auf 35 147,66 Punkte. Der S&P 500 stieg um 0,40 Prozent auf 4573,36 Zähler und der Nasdaq 100 rückte um 0,17 Prozent auf 15 868,89 Zähler vor./ck/he