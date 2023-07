CARL ZEISS MEDITEC - Kaufsignal in Sichtweite

Carl Zeiss Meditec AG - WKN: 531370 - ISIN: DE0005313704 - Kurs: 101,650 € (XETRA)

Grundsätzlich befindet sich die Aktie des Medizintechnikkonzerns in einem mittelfristigen Abwärtstrend, der in den letzten Wochen an Rasanz noch zulegen konnte. Dabei wurden wichtige übergeordnete Supportmarken im Bereich von 99,00 bis 103,00 EUR erreicht und temporär unterschritten. Eine fundamentale Einschätzung zur Aktie kannst Du auch bei meinem Kollegen Sascha Gebhard nachlesen.

Abwärtstrend vorerst unterbrochen

Das Tor nach Süden ist damit schon einen Spalt geöffnet und dürfte von den Bären bei Kursen unter 96,00 EUR auch komplett aufgestoßen werden. In der Folge käme es zu Abgaben bis 90,00 EUR. Mittelfristig würde darunter sogar ein Kursrückgang bis 83,00 EUR möglich.

Erholungspotenzial nicht zu unterschätzen

Doch aktuell stehen der Kreuzwiderstand bei 102,49 EUR und die Hürde bei 104,15 EUR im Fokus. Sollten beide Bereiche - und damit die Abwärtstrendlinie seit Ende März - überschritten werden, könnte aus der zaghaften Erholung der letzten Tage schnell ein dynamischer Aufwärtsimpuls bis 112,50 und darüber bereits bis 116,00 EUR werden.

Kontern die Bullen dort etwaige Gewinnmitnahmen, dürfte es über dieser Marke sogar schon zu einem Anstieg bis 125,60 EUR kommen.

Carl Zeiss Meditec Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)