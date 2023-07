DAX: Verluste setzen ein

Trotz positiver Vorgaben aus den USA und eines temporären Aufschwungs zu Beginn des Mittwochs auf dem Frankfurter Parkett streichen Anleger offenbar ihre Segel und schickten den DAX somit deutlich in die Verlustzone. Noch kann der DAX das Niveau von 16.000 Punkten und mehr sein Eigen nennen.

Die doch recht heftigen Tagesverluste mahnen daher zur Vorsicht, weitere Abschläge auf 16.000 und darunter 15.909 Punkte wären unter den aktuellen Umständen kaum zu vermeiden.

Auf der Oberseite hat der DAX leider die Triggermarke von 16.200 Punkte nur leicht gestreift und ist anschließend zurückgeworfen worden. Dieses Niveau gilt es aber unbedingt zu überwinden, damit die einstigen Rekordstände aus 2021 bei 16.290 Punkten und das aktuelle Rekordhoch bei 16.427 Punkten angesteuert werden können.

Erfreuliches gibt es dagegen von der Inflation in der Eurozone zu berichten, auch im Juni sind die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr weiter zurückgegangen, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Die erste Schätzung wurde damit bestätigt. Einzig die USA werden im Laufe des heutigen Handels noch die wöchentlichen Rohöllagerbestände melden, diese Nachricht steht zu 16:30 Uhr an. Ansonsten bleiben weiter Quartalszahlen im Fokus, heute Abend wird unter anderem Tesla seine Bücher für Investoren öffnen.