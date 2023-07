Hellofresh kappt Umsatzprognose und wird beim Gewinn etwas optimistischer

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat nach einem nur minimalen Wachstum im zweiten Quartal seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt. Bei der Erhöhung der Profitabilität kommt der Konzern dagegen etwas besser voran als bisher gedacht und von Analysten erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei im zweiten Quartal höher als von Experten prognostiziert ausgefallen, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend in Berlin mit. Zudem hob das im MDax notierte Unternehmen das untere Ende der Zielspanne für den operativen Gewinn an.

Beim operativen Gewinn werde jetzt ein Wert zwischen 470 Millionen Euro und 540 Millionen Euro erwartet - nach bislang 460 Millionen Euro bis 540 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr war das operative Ergebnis um fast zehn Prozent auf 477 Millionen Euro gefallen. Im zweiten Quartal legte der Wert vorläufigen Zahlen zufolge auf 185 Millionen Euro bis 195 Millionen Euro zu - im Vorjahresquartal hatte Hellofresh operativ 146 Millionen Euro verdient.

Der Umsatz sank um rund zwei Prozent auf rund 1,92 Milliarden Euro - bereinigt um die Wechselkurseffekte sei der Erlös um ein Prozent gestiegen. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern bei dieser Größe nur noch mit einem Plus zwischen 2 und 8 Prozent. Bei der alten Prognose hatte das obere Ende bei 10 Prozent gelegen./zb/he