Silberpreis steigt über 25 Dollar – Anleger hoffen auf die Fed

Dem Silberpreis gelingt es zur Wochenmitte wieder über die vielerorts beachtete 25-Dollar-Marke zu steigen. Anleger hoffen, dass insbesondere jenseits des Atlantiks der geldpolitische Druck in naher Zukunft abnimmt. Für weitere Zuversicht am Markt sorgt nicht zuletzt auch die Inflationsentwicklung in Großbritannien.

Am Nachmittag kostet eine Unze (Kassa) rund 25,20 Dollar und damit ein halbes Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Zinssenkungsfantasien bleiben am Leben – Anleger setzen auf Zinspause

Genährt wurden die Zinssenkungsfantasien zuletzt durch rückläufige Teuerungsdaten aus den USA.

Anleger hoffen in diesem Zusammenhang, dass die Zinsen in den USA möglicherweise früher wieder gesenkt werden könnten als bis dato angenommen. Konkret erwarten Fachleute für die Sitzung am kommenden Mittwoch eine Anhebung um 25 Basispunkte, womit das sogenannte Zinsband bei 5,25-5,50 Prozent läge.

Eigentlich hatte Fed-Chef Jerome Powell in den vergangenen Wochen immer wieder auf die Notwendigkeit von Zinsanhebungen verwiesen, um die Inflation einzufangen. Langfristig verfolgt die Fed ein Preisziel von 2,0 Prozent.