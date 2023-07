EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V. gibt das Ergebnis des zweiten Quartals bekannt

EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

ad pepper media International N.V. gibt das Ergebnis des zweiten Quartals bekannt



20.07.2023 / 11:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ad pepper media International N.V. gibt das Ergebnis des zweiten Quartals bekannt Nürnberg, Amsterdam, 20. Juli 2023 Wie bereits anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal im April angekündigt, blieb der Umsatz der ad pepper Gruppe, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, auch im zweiten Quartal hinter den Vorjahreswerten zurück. Die Brutto-Sales des zweiten Quartals sanken um 10 Prozent auf TEUR 20.967 (Q2 2022: TEUR 23.191). Der Gruppenumsatz lag bei TEUR 5.399, was einem Rückgang von 8 Prozent entspricht (Q2 2022: TEUR 5.882). Die Segmente Webgains, ad agents und ad pepper verzeichneten einen Umsatzrückgang von 4 Prozent, 11 Prozent bzw. 18 Prozent auf TEUR 2.924 (Q2 2022: TEUR 3.031), TEUR 1.866 (Q2 2022: TEUR 2.108) bzw. TEUR 609 (Q2 2022: TEUR 743). Das Gruppen-EBITDA im zweiten Quartal belief sich auf TEUR -118 (Q2 2022: TEUR -186). Das Segment Webgains erzielte in diesem Zeitraum ein EBITDA in Höhe von TEUR 288 (Q2 2022: TEUR -270), das Segment ad agents ein EBITDA von TEUR 72 (Q2 2022: TEUR 212) und das Segment ad pepper ein EBITDA von TEUR 31 (Q2 2022: TEUR 132). Im gesamten Halbjahreszeitraum wurden somit Brutto-Sales von TEUR 40.559 (H1 2022: TEUR 46.406) und ein Gruppenumsatz von TEUR 10.498 (H1 2022: TEUR 11.753) erreicht, was einem Rückgang von TEUR 1.255 bzw. 11 Prozent entspricht. Das EBITDA des ersten Halbjahres erreichte einen Wert von TEUR -446 (H1 2022: TEUR -153). Dank diverser Maßnahmen zur Kostenoptimierung gehen wir effizienter und schlanker in die zweite Jahreshälfte. Für das vor uns liegende Halbjahr sind wir daher - nicht zuletzt aufgrund einer sich zaghaft abzeichnenden Belebung der eCommerce- und Werbeaktivitäten unserer Kunden - vorsichtig optimistisch, wenngleich die Rahmenbedingungen angesichts makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten weiterhin herausfordernd sind. Der Bericht für die ersten sechs Monate 2023 wird am 18. August 2023 veröffentlicht.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q2

2023 Q2

2022 H1

2023 H1

2022 Brutto-Sales 20.967 23.191 40.559 46.406 % Wachstum -9,6 -12,6 Umsatz 5.399 5.882 10.498 11.753 % Wachstum -8,2 -10,7 davon ad pepper 609 743 1.140 1.457 % Wachstum -18,1 -21,7 davon ad agents 1.866 2.108 3.608 4.034 % Wachstum -11,5 -10,6 davon Webgains 2.924 3.031 5.750 6.262 % Wachstum -3,5 -8,2 EBITDA -118 -186 -446 -153 davon ad pepper 31 132 33 166 davon ad agents 72 212 -25 462 davon Webgains 288 -270 476 -137 davon admin -509 -260 -930 -644 Liquide Mittel* 21.519 21.049 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



Ende der Insiderinformation

20.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com