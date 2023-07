EQS-News: INDUS Holding AG: Grüne Innovationen: INDUS-Beteiligungen treiben Nachhaltigkeit über F&E

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Grüne Innovationen: INDUS-Beteiligungen treiben Nachhaltigkeit über F&E Drittes Nachhaltigkeitsmagazin SUSTA[IN] veröffentlicht

Förderung nachhaltiger Innovationen in Strategie PARKOUR perform verankert Bergisch Gladbach, 20. Juli 2023 – Die börsennotierte INDUS Holding AG veröffentlicht ihr drittes Nachhaltigkeitsmagazin: SUSTA[IN] gibt einen direkten Einblick in die ESG-Aktivitäten der Gruppe. Innovationen als Schlüsselfaktor für nachhaltiges Wirtschaften stehen im Fokus des Magazins. „Das Zusammenspiel von Innovation und Nachhaltigkeit ist Gamechanger, um ökologische und soziale Herausforderungen anzugehen – und dabei gleichzeitig wirtschaftliches Wachs­tum voranzutreiben“, sagt Dr. Jörn Großmann, Vorstand der INDUS Holding AG und zuständig für das Ressort Nachhaltigkeit. Beide Stoßrichtungen sind mit den Initiativen „Innovation treiben“ und „Nachhaltig handeln“ in der INDUS-Strategie PARKOUR perform fest verankert. Großmann: „Wir sind von der Notwendigkeit nachhaltigen Handelns überzeugt. Mit der Nachhaltigkeitsförderbank unterstützen wir Projekte, die auf den Schutz von Ressourcen und die Reduktion von Emissionen abzielen. Mit unserer Innovationsförderbank stellen wir Mittel für nachhaltige Produktentwicklungen im Zukunftsfeld GreenTech bereit. Und über Arbeitskreise fördern wir grüne Innovationen durch den Austausch in der Gruppe und mit externen Experten.“ Produktinnovationen: Mehr Nachhaltigkeit über neue Materialien und Anwendungen Neben Ansätzen zirkulärer Wirtschaft nutzen die INDUS-Beteiligungen die Nachhaltigkeits­potenziale neuartiger Werkstoffe. So entwickelte BETEK, ein Hersteller hartmetallbestückter Verschleißwerkzeuge, den Hartmetall­werkstoff PROmatrix. Die verbesserte Verschleißbeständigkeit senkt den CO2-Footprint über den Werkzeuglebenszyklus um bis 12 %. Die INDUS-Tochter MBRAUN setzt auf neue Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien: Der Hersteller von Inertgas-Gloveboxsystemen bietet u.a. ein Produktportfolio rund um die Produktion von Perowskit-Solarzellen an. SUSTA[IN] gibt auch Einblick in Marktchancen rund um das Zukunftsthema energieeffiziente Gebäudetechnik: MIGUA Fugensysteme entwickelte ein auswechselbares, recycelfähiges Aluminium-Fugensystem. Die Firmenzentrale von SCHUSTER Klima Lüftung zeigt als Referenzobjekt die Möglichkeiten eines modernen Nullenergiehauses. Auch REMKO setzt als Hersteller von Luftwärmepumpen auf nachhaltige Klimatechnik. INDUS-Arbeitskreise: im Netzwerk zu nachhaltigen Innovationen Zukunftsfelder stehen klar im Zentrum der INDUS-Strategie: 2022 wurde der Arbeitskreis Nachhaltiges Bauen initiiert. Der INDUS-Arbeitskreis Wasserstoff beschäftigt sich in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (HI ERN) mit den Marktpotenzialen und Herausforderungen rund um Wasserstofftechnologie und Wasserstoffspeicher. Beim INDUS-Thementag Künstliche Intelligenz analysierten INDUS-Beteiligungen in Kooperation mit dem Fraunhofer IPA die Potenziale und Anwendungsfälle von KI im Unternehmensalltag. Prozessoptimierung entlang der Wertschöpfungskette: Scope 3-Emissionen reduzieren Eine nachhaltige und transparente Lieferkette ist ein zentraler Anknüpfungspunkt zur Senkung des CO 2 -Fußabdrucks. SUSTA[IN] stellt Best Practice-Beispiele vor, wie indirekte Emissionen erfasst und gesenkt werden: VULKAN INOX, ein Hersteller von granulierten Edelstrahlmitteln, hat die Treibhausgasäquivalente seiner Prozesse analysiert – und mit dem ausschließlichen Einsatz von regenerativem Strom und optimierten Einsatzstoffen signifikant reduziert. OBUK, ein Spezialist für Haustürfüllungen, setzt am Verpackungskonzept an: Über die gesamte Lieferkette hat das Unternehmen die Verpackungslösungen nach ökologischen und ökonomischen Aspekten optimiert. Nachhaltigkeits-Ranking: Erneut Prime-Status bei ISS ESG 2023 erreichte INDUS zum achten Mal in Folge die Bewertung „C+“ und damit den „Prime“-Status beim Nachhaltigkeits-Rating des Institutional Shareholder Services Inc. „Mit PARKOUR perform haben wir unsere Unternehmensstrategie klar am Megatrend Nachhaltigkeit ausgerichtet“, sagt Dr. Jörn Großmann. „Damit unterstützen wir unsere Beteiligungen aktiv bei der Erschließung der Zukunftsfelder rund um Energietechnik, Energieeffizienz oder Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Diese erfolgreichen strategischen Initiativen spiegeln sich auch im Nachhaltigkeits-Rating wider.“ Das Nachhaltigkeitsmagazin SUSTA[IN] steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

