Ergebnis des 2. Quartals 2023

Zürich, Schweiz, 20. Juli 2023 Wachstum des vergleichbaren Auftragseingangs von hoher Basis aus und rekordhohe operative EBITA-Marge1 Auftragseingang -2% auf 8 667 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +2%

Umsatz +13% auf 8 163 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +17%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 298 Millionen US-Dollar, Marge bei 15,9%

Operatives EBITA 1 von 1 425 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 17,5%

Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,49 US Dollar, +145% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit4 760 Millionen US-Dollar DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q2 2023 Q2 2022 USD Vergleich- bare Basis1 H1 2023 H1 2022 USD Vergleich- bare Basis1 Auftragseingang 8 667 8 807 -2% 2% 18 117 18 180 0% 6% Umsatz 8 163 7 251 13% 17% 16 022 14 216 13% 19% Bruttogewinn 2 888 2 290 26% 5 604 4 571 23% in % des Umsatzes 35,4% 31,6% +3,8 pkt 35,0% 32,2% +2,8 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 298 587 121% 2 496 1 444 73% Operatives EBITA1 1 425 1 136 25% 26% 3 2 702 2 133 27% 29% 3 In % des operativen Umsatzes1 17,5% 15,5% +2 pkt 16,9% 14,9% +2 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 932 406 130% 1 997 1 049 90% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 906 379 139% 1 942 983 98% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,49 0,20 145%2 1,04 0,51 104%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit4 760 382 99% 1 042 (191) n.a. 1 Für eine Überleitung von Nicht-GAAP-Kennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q2 2023 Financial Information“. 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt). 4 Der Betrag stellt die Summe der fortgeführten und nichtfortgeführten Aktivitäten dar. «Das positive Book-to-Bill-Verhältnis sowie Rekordmarken bei operativem EBITA und EBITA-Marge geben uns Zuversicht für die Performance von ABB im Gesamtjahr 2023 und erlauben es uns, unsere Margenerwartungen zu schärfen.»

Björn Rosengren, CEO Zusammenfassung des CEO

Um das Ergebnis des zweiten Quartals zusammenzufassen, möchte ich zunächst das vergleichbare Auftragswachstum von 2 Prozent gegenüber der hohen Vorjahresbasis und das positive Book-to-Bill-Verhältnis hervorheben. Die Kundenaktivitäten blieben erfreulicherweise das gesamte Quartal hindurch robust. Zweitens haben wir ein kräftiges Umsatzplus von 13 Prozent (17 Prozent auf vergleichbarer Basis) erzielt, gestützt auf die Abwicklung des Auftragsbestands. Drittens hat ABB sowohl mit dem operativen EBITA von 1,4 Milliarden US-Dollar als auch der operativen EBITA-Marge Rekordwerte erreicht. Letztere verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 200 Basispunkte auf 17,5 Prozent, wobei alle vier Geschäftsbereiche die 15-Prozent-Marke überschritten haben. Treiber hierfür war der starke Preisbeitrag, mit dem höhere Arbeitskosten und auch geringfügig gestiegene Rohstoffkosten mehr als ausgeglichen werden konnten. Der operative Hebeleffekt höherer Produktionsmengen wirkte sich ebenfalls positiv aus. Abschliessend sei auf den soliden Cashflow aus Geschäftstätigkeit von 760 Millionen US-Dollar hingewiesen. Parallel dazu haben wir unser Portfolio weiter optimiert und führende neue Technologien auf den Markt gebracht, die unseren Kunden bei der nachhaltigeren und ressourceneffizienteren Gestaltung ihrer Betriebe helfen. Insgesamt ist das Quartal aus meiner Sicht ein weiteres Indiz dafür, dass wir die operative Performance von ABB auf einem höherem Niveau etablieren. Die stärkste Auftragsdynamik herrschte im System- und Projektgeschäft, hauptsächlich getrieben durch das Mittelspannungssegment und die Prozessindustrie. Dadurch konnte die gegenüber dem hohen Vorjahresniveau verzeichnete Abschwächung im kurzzyklischen Geschäft, die hauptsächlich das Wohnbausegment und die Fertigungsindustrie betraf, kompensiert werden. Dort normalisiert sich das Bestellverhalten von Kunden angesichts sich verkürzender Lieferzeiten. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag insgesamt bei 1,06 und wurde von drei der vier Geschäftsbereiche vorangetrieben. Ausserdem stieg der Auftragsbestand weiter an. Es freut mich sehr, dass unser Cashflow aus Geschäftstätigkeit gegenüber der Vergleichsperiode um 378 Millionen US-Dollar zugelegt hat. Ich gehe davon aus, dass wir die Cash-Conversion von nun an verbessern werden. In den ersten sechs Monaten haben wir einen Cashflow aus Geschäftstätigkeit von etwas mehr als 1 Milliarde US-Dollar generiert. Das verschafft uns eine gute Ausgangsposition für eine gute Cashflow-Performance, die ich in diesem Jahr erwarte. Wie bereits früher in diesem Quartal bekannt gegeben, kam es bei ABB im Berichtsquartal zu einem IT-Sicherheitsvorfall. Ich bin unseren Teams sehr dankbar für die Bewältigung dieser Herausforderung und die Eindämmung des Vorfalls, der im Berichtsquartal daher keine materiellen finanziellen Folgen hatte. Kurz nach Ende des zweiten Quartals haben wir den Verkauf der Division Power Conversion für rund 500 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Wir gehen davon aus, im dritten Quartal 2023 einen nicht-operativen Buchgewinn von schätzungsweise 50 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf im Ergebnis der Geschäftstätigkeit auszuweisen. Mit dieser Transaktion haben wir alle Ende 2020 angekündigten Veräusserungen von Divisionen abgeschlossen. Gleichwohl prüfen wir fortlaufend die Produktgruppen in allen Divisionen, um das Portfolio weiter zu optimieren. Die kleine Akquisition von Eve Systems ist ein weiteres Beispiel für unsere Portfoliomassnahmen, diesmal in der Division Smart Buildings des Geschäftsbereichs Elektrifizierung. Mit seinen rund 50 Mitarbeitenden erwirtschaftete Eve im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 20 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gehört zu den Pionieren des neuen Kommunikationsprotokolls «Matter», das Smart-Home-Produkten – unabhängig von Hersteller und Betriebssystem – volle Interoperabilität ermöglicht. Hierfür kommt der Funkstandard «Thread» für nutzerorientierte Produkte für die Gebäudesanierung zum Einsatz. Ich freue mich, dass der Geschäftsbereich Prozessautomation sein neues revolutionäres Antriebskonzept ABB Dynafin™ präsentiert hat, das zunächst vor allem auf kleine bis mittelgrosse Schiffe abzielt und den marktführenden Azipod®-Antrieb für grössere Schiffe ergänzt. Dieses branchenweit erste elektrische Antriebskonzept imitiert die Bewegungen einer Walschwanzflosse zur Maximierung der Effizienz und Emissionsvermeidung und kann den Energieverbrauch gegenüber konventionellen Wellenantrieben um bis zu 22 Prozent verringern. Der erste Prototyp wird voraussichtlich 2025 zur Verfügung stehen. Björn Rosengren

CEO Ausblick

Für das dritte Quartal 2023 erwarten wir ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im niedrigen zweistelligen Bereich und eine operative EBITA-Marge, die leicht über dem im dritten Quartal 2022 ausgewiesenen Wert von 16,6 Prozent liegt. Im Gesamtjahr 2023 erwarten wir trotz der gegenwärtigen Unsicherheit am Markt ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes von mindestens 10 Prozent und eine operative EBITA-Marge von über 16 Prozent. Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 20. Juli 2023, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 130 Jahren Exzellenz sind die rund 105 000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com

