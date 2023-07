Eurozone: Stimmung der Verbraucher erholt sich deutlicher als erwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Juli von niedrigem Niveau aus aufgehellt. Der Indikator legte im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf minus 15,1 Zähler zu, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf minus 15,8 Punkte erwartet.

Seit dem vergangenen Herbst hat sich die Konsumlaune im gemeinsamen Währungsraum tendenziell verbessert, nachdem der Indexwert im September 2022 bei minus 28,7 Punkten ein Rekordtief erreicht hatte. Trotz der jüngsten Anstiege liegt der Indexwert für die Konsumlaune in der Eurozone weiter deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt./la/he