Original-Research: sdm SE (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: sdm SE - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,90 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GJ 2022 mit einer dynamischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung abgeschlossen; Durch die Mundt-Übernahme wird im laufenden GJ 2023 ein sprunghafter Umsatz- und Ergebnisanstieg erwartet; Die erwarteten Synergie- und Skaleneffekte aus der Mundt-Integration sollten zukünftig zu deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen führen; Kursziel: 6,90 EUR (bisher: 5,45 EUR); Rating: Kaufen Basierend auf den veröffentlichten Geschäftszahlen hat der sdm-Konzern auch im vergangenen Geschäftsjahr 2022 mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 29,1% auf 16,77 Mio. EUR (VJ: 12,99 Mio. EUR) seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Als wesentlicher Wachstumstreiber erwies sich erneut der starke Ausbau des Kerngeschäfts Objekt- und Revierbewachung. Damit konnte die Gesellschaft erneut von der anhaltend starken Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen von öffentlichen Behörden, Unternehmen und Privatpersonen profitieren. Parallel zur starken Umsatzentwicklung hat die sdm-Gruppe auch auf allen Ergebnisebenen überproportionale Zuwächse verzeichnen können. So ist das EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 51,7% auf 0,88 Mio. EUR (VJ: 0,58 Mio. EUR) angewachsen. Auf Nettoebene wurde ein nochmals deutlicher Anstieg um 155,6% auf 0,46 Mio. EUR (VJ: 0,18 Mio. EUR) erzielt. Gemäß den veröffentlichten Q1-Zahlen hat sdm durch die beiden im ersten Halbjahr 2023 durchgeführten Akquisitionen von Mundt und RSD, welche rückwirkend zum 1. Januar 2023 vollkonsolidiert wurden, einen dynamischen Umsatz- und Ergebnisanstieg erzielt. So betrug der Umsatz in den ersten drei Monaten 17,1 Mio. EUR und lag damit bereits im Auftaktquartal über dem Gesamtjahresumsatz des vergangenen Geschäftsjahres (GJ 2022: 16,77 Mio. EUR). Parallel hierzu wurde ein EBIT in Höhe von 1,17 Mio. EUR, welches sich damit ebenfalls deutlich oberhalb des operativen Ergebnisses des gesamten Vorjahres (GJ 2022: 0,88 Mio. EUR) bewegt hat. Basierend auf dem erfreulichen Auftaktquartal und den positiven Erwartungen bezüglich des weiteren Jahresverlaufs, hat sdm seine bisher herausgegebene Guidance (Umsatz von rund 50,0 Mio. EUR) bestätigt. Eine weitere Konkretisierung dieses Ausblicks soll im weiteren Jahresverlauf folgen. Vor dem Hintergrund des sehr überzeugenden Auftaktquartals und dem positiven Unternehmensausblick und der vielversprechenden Wachstumsstrategie, heben wir unsere bisherigen Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 deutlich an. Entsprechend rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2023 nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 48,69 Mio. EUR (zuvor: 20,68 Mio. EUR) und einem EBIT von 2,69 Mio. EUR (zuvor: 1,88 Mio. EUR). Im darauffolgenden Jahr 2024 sollte der Umsatz und das EBIT erneut zulegen können auf 50,76 Mio. EUR (zuvor: 23,33 Mio. EUR) bzw. 3,07 Mio. EUR (zuvor: 2,20 Mio. EUR). Für das Geschäftsjahr 2025, welches wir erstmals in unsere Detailperiode aufgenommen haben, rechnen wir mit Umsatzerlösen von 54,29 Mio. EUR und einem EBIT von 3,62 Mio. EUR. Bedingt durch die mit den Akquisitionen verbundenen signifikanten Abschreibungs- und Finanzierungseffekten (Abschreibungen auf Firmenwerte; Zinslast), passen wir jedoch unsere bisherigen Nettoprognosen nach unten an. Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 kalkulieren wir nun mit einem Konzernergebnis (nach Minderheiten) von 1,04 Mio. EUR (zuvor: 1,31 Mio. EUR) bzw. 1,34 Mio. EUR (zuvor: 1,53 Mio. EUR). Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2025 rechnen wir mit einem Nettoergebnis von 1,70 Mio. EUR. Durch die schrittweise Integration der RSD und Mundt in den sdm-Konzern erwarten wir umfangreiche Skalen- und Synergieeffekte, die hierbei gehoben werden und sich deutlich positiv auf die zukünftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung auswirken sollten. Signifikante kostenseitige Synergien erwarten wir vor allem bei der Bündelung des Einkaufs, der Zusammenlegung des Fuhrparks und im Bereich der Verwaltungskosten. Auch umsatzseitig sollten deutliche Synergien durch Cross-Selling-Effekte und bei der Kundengewinnung sowie bei Ausschreibungen von Großprojekten genutzt werden können. Wir gehen davon aus, dass bereits im Geschäftsjahr 2024 erste signifikante Synergieeffekte sichtbar werden und sich damit deutlich positiv auf die Unterneh-mensperformance auswirken. In den darauffolgenden Geschäftsperioden sollten diese dann noch stärker durchschlagen bzw. sich wesentlich stärker in den Konzerngeschäftszahlen widerspiegeln. Insgesamt sehen wir die sdm weiterhin in einer guten strategischen Position, um auch zukünftig von der verstärkten Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen deutlich zu profitieren. Mithilfe der beiden akquirierten Unternehmen hat die sdm-Gruppe seine Marktposition deutlich gestärkt und stößt hierbei umsatz- und auch ergebnisseitig in neue Größenordnungen vor. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir bedingt durch unsere angehobenen Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen und dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2025 in unsere Detailschätzperiode unser bisheriges Kursziel auf 6,90 EUR je Aktie (zuvor: 5,45 EUR) angehoben. Kurszielerhöhend hat sich ebenfalls der eingetretene Roll-Over-Effekt (Kursziel bezogen auf das GJ 2024, statt zuvor auf GJ 2023) ausgewirkt. Entgegengesetzt wirkten die angehobenen Kapitalkosten infolge der Zunahme des risikofreien Zinses (auf 2,00% statt zuvor 1,50%) und der eingetretene Verwässerungseffekt durch die zuletzt durchgeführte Kapitalerhöhung. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27381.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

