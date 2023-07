Arbonia AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Trading Update – Einbruch der Baugenehmigungen aufgrund Baukostenteuerung und Zinserhöhungen



Arbon, 20. Juli 2023 Der Rückgang der Bautätigkeit in den Kernmärkten der Arbonia führte zu stark rückläufigen Volumen bei Heizkörpern, Innentüren und Duschabtrennungen

Aussetzung der Guidance aufgrund Unvorhersehbarkeit bei den Volumen im zweiten Halbjahr 2023

Die Volumenrückgänge im ersten Halbjahr 2023, einhergehend mit negativen Währungs-effekten (-3.6%), führten zu einem Umsatzrückgang von insgesamt -10% gegenüber der Vorjahresperiode auf rund CHF 570 Mio. (HLK: CHF 303 Mio.; Türen: CHF 266 Mio.)

Division HLK auf Stufe EBITDA über Vorjahr, mit gesteigerter Marge von 8.0% auf 9.4%

Division Türen auf Stufe EBITDA unter Vorjahr, mit Margenrückgang von 10.7% auf 8.0% – hier wirkt sich inbesondere eine einmalige Mehrbelastung bei Energiekosten negativ aus

Deutlich positiver Free Cashflow für das Jahr 2023 erwartet

Werksschliessung sowie Personalabbau von bis zu 600 Mitarbeitenden bis Juni 2024 führen zu einer Einmalbelastung von bis zu CHF 15 Mio. im Geschäftsjahr 2023 und in Folge zu jährlichen Netto-Einsparungen von CHF 10 – 12 Mio.

Bestätigung der Mittelfristziele für das Jahr 2026 aufgrund grosser Nachfrage nach Wohnraum sowie energetischer Ertüchtigung von bestehendem Wohnraum zur geforderten Senkung des CO 2 -Ausstosses Die historisch hohen Baukosten sowie die gestiegenen Zinsen bei stabilen Mieten in unseren Märkten, insbesondere Deutschland, Benelux und Osteuropa, haben zu einem Einbruch der Baugenehmigungen sowie in Folge der Bau- und Renovationstätigkeit geführt. Dies vor dem Hintergrund einer historisch hohen Nachfrage nach Wohnraum und des notwendigen energetischen Umbaus der vorhandenen Gebäudesubstanz zur geforderten Senkung der CO 2 -Emissionen.



Während die Volumen bei den Heizkörpern im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zu dem starken ersten Halbjahr 2022 rückläufig waren und somit ein Umsatzrückgang von 12.1% auf CHF 303.3 Mio. (Vorjahr CHF 344.9 Mio.) resultierte, konnte die Division HLK die Profitabilität zur Vorjahresperiode in absoluten wie auch relativen Zahlen, von 8.0% auf 9.4%, trotz negativer Währungseffekte, steigern. Kompensierend zum Volumenrückgang bei den Heizkörpern wirkte die hohe Nachfrage nach Wachstumsprodukten, wie beispielsweise die Wärmepumpe.



Auch die Division Türen litt im ersten Halbjahr 2023 bei den Standardprodukten Innentüren und Duschabtrennungen unter einem Volumenrückgang und negativen Währungseffekten, so dass der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 6.5% auf rund CHF 265.6 Mio. (Vorjahr CHF 284.2 Mio.) tiefer ausfiel. U.a. aufgrund einmaliger Mehrbelastung bei den Energiekosten und negativer Währungseffekte kommt die EBITDA-Marge von 10.7% auf 8.0% zu liegen.



Die Arbonia hat Sparmassnahmen eingeleitet, die zum Abbau von bis zu 600 FTEs und Einmalkosten von bis zu CHF 15 Mio. führen, welche im zweiten Halbjahr 2023 erfasst werden und in Folge jährliche Netto-Einsparungen von CHF 10 – 12 Mio. ergeben – hierzu auch die heute publizierte Medienmitteilung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Verlagerung der Designheizkörperproduktion von Dilsen (BE) nach Stříbro (CZ).



Das Gesamtjahr 2023 wird infolge massiver, u.a. politischer, Verwerfungen für die Bau- und Bauzulieferindustrie anspruchsvoll bleiben. Vor diesem Hintergrund kann die Arbonia aufgrund der nicht vorhersehbaren Volumenentwicklungen in beiden Divisionen zum zweiten Halbjahr 2023 keine belastbare Prognose mehr abgeben.



Trotz der herausfordernden konjunkturellen Lage ist die Arbonia zuversichtlich, für das Jahr 2023 wie im Rahmen der Mittelfristziele kommuniziert, einen deutlich positiven Free Cashflow ausweisen zu können.



Die Arbonia ist nach wie vor überzeugt, die für das Jahr 2026 veröffentlichten Mittelfristziele mit einem organischen Wachstum von durchschnittlich 5% sowie einer EBITDA-Marge von >12.5% bei der Division HLK respektive einer EBITDA-Marge von >15% bei der Division Türen zu erreichen. Einhergehend mit einer bereits am Investorentag 2021 angekündigten tieferen Investitionsquote von 4 – 5% wird sich der ab dem Jahr 2023 positive Free Cashflow kontinuierlich steigern.



Diese Erwartung wird durch positive Einflussfaktoren unterstützt: Die langfristig intakte und hohe Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere auch der Bedarf an Sozialwohnungen, die aufgestaute ordentliche Neubauaktivität und Bestandesrenovation sowie zusätzlich die energetische Ertüchtigung von Wohnraum zur CO 2 -Einsparung Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

