Aktien Frankfurt Schluss: Dax kaum verändert - Warten auf Zinsentscheide

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seine moderaten Tagesverluste nahezu ausgebügelt. Enttäuschende Quartalszahlen von SAP belasteten zwar den deutschen Leitindex, doch am Nachmittag kam gleich von zwei Seiten Unterstützung. Zum einen von freundlichen US-Börsen, zum anderen half der Stimmung, dass der Pharma- und Laborausrüster Sartorius wieder optimistischer in die Zukunft schaut.

Insgesamt aber dominierte Vorsicht das Handeln der Anleger, denn in der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei Top-Ereignisse auf der Agenda. Diese haben das Potenzial, die Börsen kräftig in die eine oder andere Richtung zu schicken.

Mit einem Abschlag von 0,17 Prozent auf 16 177,22 Punkte ging der Dax letztlich aus dem Handel. Im Wochenverlauf bedeutet das ein Plus von 0,5 Prozent. Der MDax mit den 50 mittelgroßen börsennotierten Unternehmen schloss am Freitag mit plus 0,08 Prozent auf 28 253,09 Zähler kaum verändert./ck/he