EQS-News: Tion Renewables AG lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 ein und veröffentlicht Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Grünwald, 21. Juli 2023. Die Tion Renewables AG („Gesellschaft“; ISIN: DE000A2YN371) lädt heute zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 ein. Zudem veröffentlicht die Gesellschaft, die erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblickt, heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

Die Gesellschaft lädt ihre Aktionärinnen und Aktionäre heute zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 ein, die am 28. August 2023 in Präsenz stattfinden wird.

Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 und der Geschäftsbericht 2022 stehen im Investor-Relations-Bereich der Website der Tion Renewables AG unter www.tion-renewables.com/de/investor-relations zum Download zur Verfügung.



Geschäftsbericht 2022

Das Geschäftsjahr 2022 zeichnete sich durch die strategische Weiterentwicklung und Portfoliooptimierung der Gruppe aus und war das dritte Geschäftsjahr in Folge mit signifikantem Umsatzwachstum und verbesserter wesentlicher Leistungsindikatoren gegenüber dem Vorjahr:

Umsatz von EUR 34,1 Mio. (2021: EUR 16,8 Mio.)

Bereinigtes operatives EBITDA von EUR 28,2 Mio. bei einer Marge von 83,0 % (2021: 79,0 %)

Bereinigtes operatives EBIT von EUR 15,2 Mio. bei einer Marge von 45,0 % (2021: 37,8 %)

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von EUR 21,6 Mio. (2021: EUR 11,6 Mio.)

Bereinigte Eigenkapitalquote von 44,3 % (2021: 37,3 %)



Prognose für das Geschäftsjahr 2023

Die Umsatzprognose der Gruppe basiert auf einer weitestgehend planmäßigen Stromproduktion seit Jahresbeginn sowie auf Annahmen zu Strompreisen und -produktion. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand Umsatzerlöse von zwischen EUR 26,0 Mio. und EUR 30,0 Mio. und geht davon aus, dass zwischen 285 GWh und 325 GWh grüner Strom produziert werden.

Diese Vorhersagen beruhen auf den folgenden Annahmen: (i) keine wesentlichen rückwirkenden Änderungen der Gesetzgebung, (ii) keine wesentlichen Abweichungen von den Wettervorhersagen und den historischen Produktionsniveaus, und (iii) keine Akquisitionen oder Veräußerungen von operativen Anlagen.

Auf der Grundlage dieser Annahmen wird angestrebt, dass die relevanten Margen und die Nettoverschuldung stabil bleiben. Die Kosteninflation und steigende Zinssätze stellen jedoch Risiken für die Erreichung dieser Ziele dar.

Über Tion

Angetrieben von der Hingabe, den Übergang zu einer Zukunft sauberer Energie voranzutreiben, betreibt die Tion Renewables AG ein europäisches Portfolio aus Wind- und Solarparks mit einer Leistung von etwa 167 Megawatt (MW), hält einen Anteil am europäischen unabhängigen Stromproduzenten clearvise AG und hat vorrangigen Zugang zu einer Pipeline von über 5 Gigawatt (GW) an Wind- und Solarparks sowie Batterieenergiespeichersystemen (BESS). Indem Tion sowohl in Infrastruktur als auch in andere Unternehmen im Bereich der Energiewende investiert, profitiert es von dem gesamten Spektrum der Möglichkeiten, die sich durch die zunehmenden globalen Bemühungen zur Dekarbonisierung unseres Stromsystems bieten. Das Unternehmen ist 2019 an die Börse gegangen und über Xetra sowie andere deutsche Börsen im Freiverkehr handelbar (ISIN: DE000A2YN371). Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.tion-renewables.com oder treten Sie mit uns über LinkedIn in Kontakt.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Tion Renewables AG enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen”). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben”, „schätzen”, „antizipieren”, „erwarten”, „beabsichtigen”, „werden”, oder „sollen” sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Tion Renewables AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Tion Renewables AG wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Die Tion Renewables AG übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.