NEMETSCHEK - Was ist der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal wert?

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 64,320 € (XETRA)

Nach einer Bodenbildung im vergangenen Herbst zog der Kurs der Nemetschek-Aktie in einer dynamischen Kaufwelle bis an das Hoch aus dem August 2022 bei 74,54 EUR an. Ein bärischer Keil auf diesem Niveau beendete den Höhenflug und ließ die Aktie in eine starke Korrektur übergehen. Diese ist seit dem 07. Juli und einem Tief bei 59,82 EUR unterbrochen.

Ein zweites "Standbein" wäre gut

Zuletzt konnte die Aktie über die Oberseite des bisherigen Abwärtstrendkanals und an den Widerstand bei 65,72 EUR steigen. Die Marke wurde bereits kurz überschritten, ehe es gestern zu einem Rückfall an den Abwärtstrendkanal kam. Ob hier ein unmittelbarer Anstieg über 65,72 EUR erfolgen kann, ist noch fraglich. Eine weitere Korrekturbewegung in Richtung der Unterstützung bei 61,80 EUR ist aktuell wahrscheinlicher.

Von dort aus könnte die Aktie allerdings wieder an das Hoch bei 66,60 EUR steigen. In der Folge käme es zu einem Anstieg an die zentrale Hürde bei 69,14 EUR. Sollte sie überschritten werden, wäre ein weitreichendes Kaufsignal aktiv: Über 69,14 EUR wäre der Aufwärtstrend reaktiviert und eine Kaufwelle bis 74,54 und 75,32 EUR die Folge.

Wird dagegen die Supportmarke bei 61,80 EUR unterschritten, steigt die Gefahr eines weiteren Einbruchs, der auch unter die 59,82-EUR-Marke und die dort verlaufende Aufwärtstrendlinie führen könnte. Die Folge wäre ein Einbruch bis 56,64 EUR.

Nemetschek-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)