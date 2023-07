Letzte Generation sucht Austausch mit Polizisten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaaktivisten der Letzten Generation suchen den Austausch mit Polizistinnen und Polizisten. Dazu gebe es die Arbeitsgruppe "Polizeivernetzung" innerhalb der Bewegung, wie die "Welt am Sonntag" berichtet. "Das Netzwerk erstreckt sich über mehrere Bundesländer und Behörden und vergrößert sich ständig", sagte die Bundespolizistin Chiara Malz, die die AG leitet, der Zeitung.

Neben ihr seien sieben weitere Beamte im engeren Netzwerk der Klimaaktivisten tätig. "Mit 80 bis 100 weiteren Polizisten stehen wir in Kontakt", sagte Malz. Die Polizistin kümmere sich um die Vernetzung und erkläre innerhalb der Letzten Generation die Polizeiarbeit. "Der Austausch findet in beide Richtungen statt."

Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte der Zeitung, dass Beamte sich auch außerhalb des Dienstes gesellschaftlich engagieren könnten. "Das Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss dabei jedoch stets der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, das der Beruf erfordert", sagte die Sprecherin.

An mehreren Polizeihochschulen sollen der "Welt am Sonntag" zufolge außerdem bereits Veranstaltungen und Seminare mit Aktivisten der Letzten Generation stattgefunden haben. Die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster, die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin hätten dies auf Anfrage bestätigt./kli/DP/men