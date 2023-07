Aktionäre von Portland General Electric erhalten Dividende

Der US-Energiekonzern Portland General Electric Company (ISIN: US7365088472, NYSE: POR) zahlt am 16. Oktober 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,475 US-Dollar an seine Aktionäre. Record date ist der 25. September 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,90 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 3,86 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 49,16 US-Dollar (Stand: 21. Juli 2023). Im April 2023 wurde die Dividende um 5 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Portland General Electric Company mit Sitz in Portland, im US-Bundesstaat Oregon, ist ein Energieunternehmen, das Strom erzeugt, überträgt und verteilt. Das Unternehmen wurde 1888 gegründet und beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete Portland General Electric einen Umsatz von 748 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 626 Mio. US-Dollar), wie am 28. April 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 74 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 60 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum zweiten Quartal werden am 28. Juli 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,33 Prozent im Plus (Stand: 21. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 4,75 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de