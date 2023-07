DAX 40 Wochenausblick: Fed und EZB ante portas – Berichtssaison im Blick

Auch zu Beginn der neuen Handelswoche dürfte die Devise am deutschen Aktienmarkt zunächst „Abwarten und Tee trinken“ lauten. Ebenfalls im Blick behalten Börsianer neben neuen Konjunkturdaten die an Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Anleger sollten sich in diesem Kontext in den kommenden fünf Tagen auf eine zusehends erhöhte Volatilität einstellen.

Einkaufsmanager rücken zu Wochenbeginn in den Fokus – ifo-Daten im Fokus

Zu Wochenbeginn rücken neue Einkaufsmanager für Deutschland (09:30 Uhr) und die Eurozone (10:00 Uhr) in den Fokus der Anleger. Der Gesamtindex (PMI) könnte sich Erwartungen zufolge jeweils gegenüber dem Vormonat eintrüben.