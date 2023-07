EQS-Adhoc: Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 1. HJ 2023 - Ausgeglichenes Vorsteuerergebnis, anhaltende Marktschwäche erfordert Restrukturierung und deutliche Prognoseanpassung für 2023

EQS-Ad-hoc: Basler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 1. HJ 2023 - Ausgeglichenes Vorsteuerergebnis, anhaltende Marktschwäche erfordert Restrukturierung und deutliche Prognoseanpassung für 2023



Insider Information gem. Artikel 17 MAR Vorläufige Geschäftszahlen / Halbjahresbericht Vorläufige Geschäftszahlen für 1. HJ 2023: Ausgeglichenes Vorsteuerergebnis, anhaltende Marktschwäche erfordert Restrukturierung und deutliche Prognoseanpassung für 2023

Umsatz 116,1 Mio. Euro (VJ: 130,8 Mio. Euro, -11 %)

Auftragseingang 94,0 Mio. Euro (VJ: 147,9 Mio. Euro, -36 %)

EBITDA 10,7 Mio. Euro (VJ: 23,0 Mio. Euro, -53 %)

Vorsteuerergebnis 0,2 Mio. Euro (VJ: 14,8 Mio. Euro, -99 %)

Vorsteuerrendite 0,2 % (VJ: 11,3 %)

Freier Cashflow -9,6 Mio. Euro (VJ: -34,4 Mio. Euro)

Prognoseanpassung 2023: Umsatz 200 - 215 Mio. Euro, Vorsteuerverlust zwischen 12 - 20 Mio. Euro Ahrensburg, den 24.07.2023 – Die Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, legt heute vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2023 vor. Der Basler-Konzern hat die ersten sechs Monate 2023 mit einem Umsatz auf 116,1 Mio. Euro (VJ: 130,8 Mio. Euro; -11%) sowie einem Ergebnis vor Steuern von 0,2 Mio. Euro (VJ: 14,8 Mio. Euro) bei einer Vorsteuerrendite von 0,2 % (VJ: 11,3 %) abgeschlossen. Das Anfang Q2-2023 initiierte Kostensenkungsprogramm zeigte die geplante Wirkung und stellte trotz des verhältnismäßig niedrigen und sich am unteren Ende des Prognose-Korridors befindlichen Umsatzniveaus ein ausgeglichenes Vorsteuer-Ergebnis sicher. Der operative Cashflow betrug -1,0 Mio. Euro (VJ: -6,1 Mio. Euro). Diese Entwicklung resultiert aus dem nur ausgeglichenen Halbjahresergebnis sowie einem weiteren Aufbau des Vorratsvermögens. Der Cashflow aus investiver Tätigkeit betrug -8,6 Mio. Euro (VJ: -28,3 Mio. Euro) und war gegenüber Vorjahr kaum von Sondereffekten aus M&A-Transaktionen beeinflusst. Die Investitionen in das Anlagevermögen waren durch den Bezug des neuen Firmengebäudes und den ERP-Systemwechsel auf SAP S4/Hana auf erhöhtem Niveau. Im Ergebnis führte dies zu einem freien Cashflow von -9,6 Mio. Euro (VJ: -34,4 Mio. Euro). Der durch die Lieferkettenkrise bedingte hohe Auftragseingang des ersten Halbjahres 2022 von 147,9 Mio. Euro konnte in den ersten sechs Monaten 2023 erwartungsgemäß nicht erreicht werden und betrug 94,0 Mio. Euro. Im Verlauf des zweiten Quartals reduzierten sich die neuen Aufträge auf 39,9 Mio. Euro. Ursächlich für den Rückgang waren insbesondere die anhaltend schwache Nachfrage aus den Ausrüstungsindustrien für Konsumelektronik, Logistik sowie Laborautomation in Asien und Nordamerika und die ausbleibende konjunkturelle Erholung in China. Darüber hinaus dämpften stark erhöhte Lagerbestände bei unseren Kunden als Folge überhöhter Bestellungen während der Chipkrise breitflächig die ohnehin geringe Nachfrage nach Investitionsgütern. Das zwischenzeitlich gestiegene Zinsniveau wirkte sich zusätzlich negativ auf die Investitionsbereitschaft in unseren wichtigsten Vertikalmärkten aus. Die bis ins 2. Quartal 2023 hinein starke Nachfrage in Europa zeigte zum Ende der Berichtsperiode erste Abschwächungstendenzen. Aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche auf den asiatischen und amerikanischen Märkten und der zunehmenden Rezessionssignale in Europa rechnet das Management zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr mit einer Erholung der Nachfrage vor Anfang 2024. Die Erholung wird sich zudem über einen längeren Zeitraum erstrecken als bislang angenommen, so dass das Rekord-Umsatzniveau aus 2022 voraussichtlich auch in 2024 noch nicht wieder erreicht werden wird. Vor diesem Hintergrund haben Aufsichtsrat und Vorstand ein Restrukturierungsprogramm beschlossen, das den sozialverträglichen Abbau von rund 200 Vollstellen im In- und Ausland und die Fortführung des restriktiven Managements von Sachkosten und Investitionen vorsieht. Die Unternehmensstrategie, wonach sich die Basler AG vom Kamerahersteller zum Vollsortimenter im Bereich Computer Vision weiterentwickeln soll, wird dessen ungeachtet unverändert weiterverfolgt. Mit der Umsetzung des Restrukturierungsprogramms wird umgehend begonnen, so dass das Unternehmen solide aufgestellt ins Geschäftsjahr 2024 starten kann. Infolge der voraussichtlich niedrigeren Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr sowie aufgrund der mit der Restrukturierung verbundenen Einmalaufwendungen passt das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 deutlich an. Ging das Management bisher von Umsätzen zwischen 235 und 265 Mio. Euro und einer EBT-Rendite von 5% bis 8% aus, prognostiziert das Unternehmen für das Geschäftsjahr fortan einen Umsatzkorridor zwischen 200 und 215 Mio. Euro. Bei diesem Umsatzkorridor ergibt sich nach aktuellem Planungsstand ein Vorsteuer-Verlust zwischen 12 und 20 Mio. Euro, in denen restrukturierungsbedingte Einmalaufwände von rund 11 bis 13 Mio. Euro enthalten sind. Die Restrukturierungsaufwendungen werden voraussichtlich größtenteils im dritten Quartal 2023 anfallen und im Zuge der Q3-Berichterstatttung weiter konkretisiert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktschwäche erscheint die aktuelle Mittelfristplanung, das Erreichen von rund 400 Mio. Euro im Jahr 2025, zu ambitioniert und muss revidiert werden. Eine Aktualisierung dieser Mittelfristplanung erfolgt zur Jahreswende, sobald die Dauer und Intensität der Marktschwäche besser eingeschätzt werden können. Der Veröffentlichung des vollständigen Halbjahresberichts ist für den 10. August 2023 vorgesehen. Hierin werden weitere Hintergrundinformationen zum Verlauf des ersten Halbjahres und zum Restrukturierungsprogramm bekanntgegeben. ---------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt über 1000 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com



