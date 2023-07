EQS-News: Vortex Energy gibt Schätzungen umfangreicher Wasserstoff-Speicherkapazitäten beim Robinsons River-Salzprojekt bekannt

EQS-News: Vortex Energy Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Vortex Energy gibt Schätzungen umfangreicher Wasserstoff-Speicherkapazitäten beim Robinsons River-Salzprojekt bekannt



24.07.2023 / 10:00 CET/CEST

Vortex Energy gibt Schätzungen umfangreicher Wasserstoff-Speicherkapazitäten beim Robinsons River-Salzprojekt bekannt

Gemäß konservativen Schätzungen könnten die östlichen und westlichen Salzstrukturen zusammen über eine Wasserstoff-Speicherkapazität von bis zu 800.000 Tonnen in mehr als 60 Kavernen verfügen

24. Juli 2023

Vancouver, British Columbia — Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FRA: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Fertigstellung einer Bewertung der Wasserstoff-Speicherkapazität für die östlichen und westlichen Salzstrukturen beim Salzprojekt Robinsons River (das „Projekt“) bekanntzugeben. Die Arbeit wurde durch den Vertragspartner des Unternehmens, das Beratungsunternehmen RESPEC Consulting Inc. („RESPEC“), das im Bereich geologischer, geophysikalischer und technischer Arbeiten weltweit führend ist und über direkte Erfahrung mit unterirdischen Kavernen zur Wasserstoffspeicherung verfügt, vorgenommen.

Höhepunkte

Östliche Salzstruktur: Auf der Grundlage der verfügbaren geologischen Informationen könnte die östliche Salzstruktur potenziell eine geschätzte Menge von (1) 550.000 Tonnen Wasserstoff in mehr als 35 Kavernen fassen, wenn man konservative Schätzungen zugrunde legt, und bis zu (2) 900.000 Tonnen Wasserstoff in mehr als 53 Kavernen gemäß optimistischen Schätzungen. Auf der Grundlage konservativer Schätzungen ist gemäß der Bewertung der Wasserstoff-Speicherkapazität für die östliche Salzstruktur davon auszugehen, dass das Gesamtvolumen des Kavernenfelds der östlichen Salzstruktur mehr als 70 Millionen m 3 beträgt.

Auf der Grundlage der verfügbaren geologischen Informationen könnte die östliche Salzstruktur potenziell eine geschätzte Menge von (1) 550.000 Tonnen Wasserstoff in mehr als 35 Kavernen fassen, wenn man konservative Schätzungen zugrunde legt, und bis zu (2) 900.000 Tonnen Wasserstoff in mehr als 53 Kavernen gemäß optimistischen Schätzungen. Auf der Grundlage konservativer Schätzungen ist gemäß der Bewertung der Wasserstoff-Speicherkapazität für die östliche Salzstruktur davon auszugehen, dass das Gesamtvolumen des Kavernenfelds der östlichen Salzstruktur mehr als 70 Millionen m beträgt. Westliche Salzstruktur: Auf der Grundlage der verfügbaren geologischen Informationen könnte die westliche Salzstruktur potenziell eine geschätzte Menge von (1) 250.000 Tonnen Wasserstoff in mehr als 25 Kavernen fassen, wenn man konservative Schätzungen zugrunde legt, und bis zu (2) 350.000 Tonnen Wasserstoff in mehr als 43 Kavernen gemäß optimistischen Schätzungen. Auf der Grundlage konservativer Schätzungen ist gemäß der Bewertung der Wasserstoff-Speicherkapazität für die westliche Salzstruktur davon auszugehen, dass das Gesamtvolumen des Kavernenfelds der westlichen Salzstruktur mehr als 50 Millionen m3 beträgt.

Bewertung der Wasserstoff-Speicherkapazität

Zur Durchführung der Bewertung der Wasserstoff-Speicherkapazität hat RESPEC vorläufige Kavernengrundrisse erstellt und komplexe thermodynamische Berechnungen angestellt, um die Wasserstoff-Speicherkapazität der östlichen und westlichen Salzstrukturen auf der Grundlage der hergeleiteten geologischen Gegebenheiten, der durch den Standard Z341 der Canadian Standards Association festgelegten Betriebsdruckbeschränkungen und der geschätzten Kavernenabmessungen, die auf der durch das Unternehmen durchgeführten Modellierung der Salzkuppelstruktur beim Projekt anhand von Bodenschwere- und seismischen 2D-Daten beruhen, zu schätzen.

Da die Genauigkeit der Auslegungsergebnisse der seismischen 2D-Daten, auf denen die Bewertung der Wasserstoff-Speicherkapazität beruht, mit zunehmender Entfernung von den seismischen Linien abnimmt, hat RESPEC konservative und optimistische Kavernenfeldgrundrisse auf der Grundlage der Distanz von den seismischen Linien und der Entfernung vom Zentrum der Salzkuppel erstellt. Die konservative Variante berücksichtigt ausschließlich Salzkavernen, die dichter an den seismischen Linien und innerhalb des Salzkuppelzentrums liegen, wohingegen die optimistische Variante auch Kavernen beinhaltet, die abseits des Zentrums der Salzkuppel liegen.

Die Lage und die Anordnung eventueller Salzkavernen, die letztlich durch das Unternehmen beim Projekt entwickelt werden, hängen von den geologischen Gegebenheiten vor Ort und der Mächtigkeit der Salzschichten an der Stelle der Kavernenbohrung ab. Bei der Erstellung des Kavernenfeldgrundrisses für die Bewertung der Wasserstoff-Speicherkapazität legte RESPEC die Annahme zugrunde, dass Kavernen mit einem Verhältnis zwischen Abstand und Durchmesser von 4, mit einer Entfernung von mindestens dem 1,5-Fachen des Kavernendurchmessers vom Rand der Salzkuppel und mit einer Begrenzung des Durchmessers auf 80 Meter und mindestens 200 m unter der Oberseite sowie über der Unterseite der Salzschicht angeordnet werden.

Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex, gab dazu folgenden Kommentar ab: „Diese vorläufigen Ergebnisse von RESPEC sind sehr vielversprechend. Sollten sich die Ergebnisse der Bewertung als richtig erweisen, verfügt das Projekt über das Potenzial, erhebliche Mengen Wasserstoff zu speichern und könnte sich als eine der größten Salzkavernen-Entdeckungen an der kanadischen Ostküste herausstellen. Wir sind überzeugt, dass diese Ergebnisse – zusammen mit unserer kürzlich getroffenen Vereinbarung über den Erwerb von zusätzlichem Land nördlich des Projekts – Vortex in eine gute Position bringen, um die wachsende Nachfrage nach Infrastruktur für Wasserstoff und andere erneuerbare Energien zu nutzen.“

Abbildung 1 – Querschnitt der östlichen Salzstruktur und vorläufige konservative Schätzung der Wasserstoff-Speicherkapazität





Abbildung 2 – Querschnitt der westlichen Salzstruktur und vorläufige konservative Schätzung der Wasserstoff-Speicherkapazität

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Piotr Kulkialka, P.Geo, der als Berater des Unternehmens fungiert und eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 ist, geprüft und freigegeben.

Über RESPEC

RESPEC ist weltweit in verschiedenen Technologien führend und kann auf ein umfassendes Spektrum an Know-how, Produkten und Dienstleistungen zurückgreifen, um erstklassige Lösungen für Geschäftsaktivitäten, Bergbau, Energie, Wasser, Rohstoffe, Städtebau, Infrastruktur und Unternehmensdienste anzubieten. Die Fachleute von RESPEC für unterirdische Strukturen haben mehr als 1.000 Kavernen in fast jeder größeren Region für Kavernenspeicherung weltweit bewertet. Die Erfahrung des Unternehmens bei der Untersuchung des Untergrunds von mehr als 50 Jahren floss in die Entwicklung einer firmeneigenen Spezialsoftware und spezieller Labortests für Gesteinsproben ein, die sich auf den Entwurf von durch Solungs- und herkömmliche Bergbauverfahren angelegten Speicherkavernen konzentrieren. RESPEC ist in vergleichbarer Weise am ACES Delta-Projekt in Utah beteiligt, dem weltweit größten Projekt für grünen Wasserstoff, das sich derzeit in der Aufbauphase befindet.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt derzeit sein Salzprojekt Robinson River, das sich etwa 35 km Luftlinie südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador befindet und sich über 17.000 Hektar erstreckt, weiter. Durch die Nutzung des Salzprojekts Robinson River untersucht das Unternehmen auch die Entwicklung von Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen. Vortex ist auch im Besitz des Fire Eye Project, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Im Namen des Vorstands

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Die Verwendung eines der folgenden Wörter wie „könnte, „beabsichtigt, „glaubt”, „wird”, „plant”, „schätzt” und vergleichbarer Ausdrücke und Erklärungen in Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, dienen zur Identifizierung von zukunftsgerichteten Aussagen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen bzw. Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Resultats und des zeitlichen Ablaufs solcher künftigen Ereignisse. Die vorliegende Pressemeldung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf die Fähigkeit der Salzstrukturen beim Projekt beziehen, Salzkavernen zu beherbergen, sowie auf die Schätzungen zu Menge, Speicherkapazität und Volumen solcher Salzkavernen und die Fähigkeit von Vortex, sich die wachsende Nachfrage nach Infrastruktur für Wasserstoff und andere erneuerbare Energien zunutze zu machen.

Üblicherweise werden verschiedene Annahmen und Faktoren beim Ziehen von Schlussfolgerungen oder bei der Erstellung von Prognosen oder Vorhersagen in zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt. In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemeldung zählen dazu die in der Meldung dargelegten Annahmen, die von RESPEC für die Schätzung der Lage von Kavernen beim Projekt genutzt wurden; dass die aktuellen Vorschriften der Canadian Standards Association unverändert bleiben, so dass das Projekt im Einklang mit diesen Vorschriften entwickelt werden kann; die Annahme, dass die auf der Grundlage von seismischen 2D-Daten modellierte Kuppelstruktur die Salzkuppeln beim Projekt korrekt abbildet und dass weitere geologische Daten die Auslegung der Größe und anderer Merkmale der Salzkuppeln beim Projekt nicht ändern; die Annahme, dass auf der Grundlage der geologischen Gegebenheiten des Projekts Salzkavernen beim Projekt im Einklang mit den Ergebnissen der auf der Grundlage von seismischen 2D-Daten modellierten Kuppelstruktur entwickelt werden können; die Annahme, dass die beim Projekt durchgeführten künftigen Expolorationsaktivitäten erfolgreich sein werden und weiterhin den Schluss zulassen, dass Salzkavernen beim Projekt entwickelt werden können; und dass das Unternehmen zur Solung der Salzstrukturen beim Projekt übergehen und Salzkavernen beim Projekt entwickeln wird.

Obwohl zukunftsgerichtete Aussagen auf angemessenen Annahmen der Geschäftsleitung des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig herausstellen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren beinhalten das Risiko, dass eventuell keine Salzkavernen beim Projekt entwickelt werden, sei es infolge der geologischen Gegebenheiten des Projekts, einschlägiger Vorschriften, Marktbedingungen, mangelnder Finanzierung oder aus anderen Gründen; bei der Exploration und Entwicklung von Bergbauprojekten bestehende inhärente Risiken, einschließlich der Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, Änderungen bei den Projektparametern oder Verzögerungen infolge von Planänderungen, inhärente Unwägbarkeiten beim Bergbau und das Risiko, dass die Ergebnisse der Exploration nicht der tatsächlichen geologischen Beschaffenheit oder Mineralisierung eines Projekts entsprechen; dass die Mineralexploration eventuell nicht erfolgreich ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich dessen, dass das Unternehmen das Vorliegen von durch Solung bearbeitbaren Salzstrukturen beim Projekt nicht bestätigen kann, und selbst falls solche Salzstrukturen bestätigt werden, dass das Unternehmen Salzkavernen beim Projekt nicht erfolgreich entwickeln wird; inhärente Risiken bei der Entwicklung von Salzkavernen, einschließlich dessen, dass selbst falls solche Salzkavernen durch das Unternehmen beim Projekt entwickelt werden, derartige Kavernen eventuell nicht für die Speicherung von Wasserstoff oder anderen erneuerbaren Energien geeignet sind; Risiken hinsichtlich der Entwicklung der Branchen für Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe, einschließlich des Risikos, dass sich Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe nicht dahingehend entwickeln, dass eine umfassende Nutzung von Salzkavernen für die Speicherung des zur Befriedigung der Nachfrage aus der Industrie erforderlichen Wasserstoffes notwendig wird; und das Risiko, dass Gesetze und Vorschriften in der Zukunft auf eine Weise geändert und weiterentwickelt werden, die für das Projekt oder das Unternehmen nachteilig ist. Die in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum derselben vorgenommen, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder anderen Faktoren zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die obigen Ausführungen gelten ausdrücklich für alle in dieser Erklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

