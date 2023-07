Krones: Der Weltmarktführer mit 12,2er KGV trotzt der Konjunkturschwäche

Die deutsche Wirtschaft schwächelt, doch Krones sitzt auf über 3,7 Milliarden Euro an Aufträgen. Das Unternehmen trotzt wegen einer neuen Investitionswelle sowie strukturellen Trends dem rauen Konjunkturumfeld. Vor wenigen Tagen wurde die Wachstumsprognose für 2023 sogar auf 11 bis 13 % angehoben. Das KGV24e von 12,2 signalisiert eine moderate Bewertung.

Weltmarktführer im Abfüllen und Verpacken von Getränken

Krones ist der Weltmarktführer bei Anlagen für das Abfüllen und Verpacken von Nahrungsmitteln sowie Getränken. Auf diesen Bereich entfallen 83,8 % der Erlöse. Darüber hinaus ist Krones mit 9,1 % des Umsatzes im Bereich Prozesstechnologien sowie mit 7,1 % bei Intralogistikprodukten positioniert. Beispielsweise verkauft Krones Abfüllanlagen für PET-Behälter, Glasflaschen und Dosen. Zudem gehören Aseptik-Anlagen dazu, die für das Abfüllen von sensiblen Getränken verwendet werden und die Nass- sowie Trockensterilisation ermöglichen. Typische Kunden für diese Anlagen sind „Coca-Cola“, die in Indien eine erste Aseptik-Linie nutzen, sowie der Smoothies-Spezialist „innocent“. Spannend ist auch das kleine Segment der Intralogistikprodukte. Krones bietet die Planung und Konstruktion von vollautomatischen Lagern, Kommissionier- und Materialflusssystemen mit Hochgeschwindigkeits-Zubringern, Transporteuren sowie fahrerlosen Transportsystemen an. Innerhalb der Getränkeindustrie profitiert Krones vom Trend zu voll automatisierten Lagern und Industrie 4.0. Zusätzlich bietet Krones auch digitale Services an. Mithilfe von „SitePilot Line Diagnostics“ lassen sich die Abfüll- und Verpackungsprozesse lückenlos analysieren, Engpässe und Schwachstellen erkennen sowie Verbesserungsmaßnahmen ableiten.

