Tagesausblick für 25.07.: DAX in Warteposition. Alphabet, Microsoft und Deutsche Börse im Blickpunkt

Der DAX® hielt sich zum Auftakt in die neue Woche stabil. CAC®40 und EuroSTOXX®50 gaben jeweils rund 0,3 Prozent ab. Die Investoren zeigten sich zurückhaltend. Durchwachsene Wirtschaftsdaten aus den USA konnten keine entscheidenden Impulse setzen. Vielmehr sind die Blicke auf die europäische und die amerikanische Notenbank gerichtet. Sie entscheiden diese Woche jeweils über Zinserhöhungen. Darüberhinaus wartet eine Flut weiterer Wirtschafts- und Unternehmensnachrichten auf die Anleger.

An den Anleihemärkten zeigte sich hingegen ein gemischtes Bild. Während die Renditen von US-Staatsanleihen in den ersten Handelsstunden stabil blieben, gaben die Renditen europäischer Staatsanleihen mehrheitlich nach. Mit Blick auf die Zinsentscheidungen ist weiterhin mit gewissen Schwankungen an den Rentenmärkten zu rechnen. Der zuletzt gestiegene Zinsspread zwischen US-Anleihen und ihren europäischen Pendants stärkte den US-Dollar und drückte auf Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Goldpreis sank unter die Marke von 1.960 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil legte auf 82 US-Dollar zu. Dort trifft die Notierung auf den Kreuzwiderstand aus dem Julihoch und der 200-Tage-Durchschnittslinie.