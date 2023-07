EQS-Adhoc: fashionette AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung um EUR 11.073.852,00 gegen Sacheinlage der The Platform Group GmbH & Co KG

EQS-Ad-hoc: fashionette AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Hauptversammlung

fashionette AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung um EUR 11.073.852,00 gegen Sacheinlage der The Platform Group GmbH & Co KG



Düsseldorf, 25. Juli 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) hat heute ein Schreiben der The Platform Group GmbH & Co. KG, Wiesbaden („The Platform Group“), erhalten, mit dem Ersuchen, eine Hauptversammlung einzuberufen, die über eine Kapitalerhöhung um EUR 11.073.852,00 gegen Sacheinlage der Kommanditbeteiligung an der The Platform Group, die Umbenennung der dadurch entstehenden Gesellschaft in „The Platform Group AG“ und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschließen soll. Hintergrund dessen sind Gespräche zwischen der fashionette AG und der The Platform Group über einen möglichen Zusammenschluss, die bisher auf unverbindlicher Basis erfolgt sind.

Der Vorstand beabsichtigt daher, eine außerordentliche Hauptversammlung zum 6. September 2023 einzuberufen.

Das Volumen der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung entspricht dem aufgrund einer gutachtlichen Stellungnahme der Russler GmbH, Wiesbaden, ermittelten Wertverhältnis von fashionette und The Plattform Group von TEUR 87.141 zu TEUR 155.643 bzw. 1: rund 1,7861. Die zusammengeführte Gesellschaft wird im Ergebnis ein Grundkapital von EUR 17.273.852,00 haben.

Herr Dr. Dominik Benner hält derzeit mittelbar (über die The Platform Group GmbH & Co. KG) rund 43,76 % der Aktien der fashionette AG und 100 % der Kommanditanteile an der The Platform Group GmbH & Co. KG sowie an deren persönlich haftender Gesellschafterin, der Benner Holding GmbH, Wiesbaden. Die von der The Platform Group GmbH & Co. KG gehaltenen fashionette-Aktien sollen vor Durchführung der Sachkapitalerhöhung auf die Benner Holding GmbH übertragen werden. Diese und damit auch die fashionette-Aktien werden nicht mit eingebracht. Die Benner Holding GmbH wird nach der Einbringung auch nicht länger als Komplementärin der The Platform Group GmbH & Co. KG fungieren, sondern wird gegen eine von der fashionette AG zu gründende neue Komplementärin ausgetauscht.

Da bei der vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung das gesetzliche Bezugsrecht der übrigen Aktionäre ausgeschlossen ist, wird Herr Dr. Dominik Benner nach deren Durchführung zu rund 79,8146 % (mittelbar) an der Gesellschaft beteiligt sein.

Aufgrund des erhöhten Grundkapitals wird es der neuen Gesellschaft möglich sein, ein wesentlich höheres Genehmigtes Kapital zu haben als die bisherige fashionette AG. Dieses neue Genehmigte Kapital im Volumen von EUR 8.636.926,00 soll gemäß der vorgeschlagenen Tagesordnung ebenfalls geschaffen werden. Es handelt sich um einen typischen Vorratsbeschluss, der u. a. als Basis für weitere Wachstumsschritte dienen kann.

Es sind weder ein Ausschluss von Minderheitsaktionären (Squeeze-out) der Gesellschaft noch ein Rückzug der Gesellschaft von der Börse geplant, im Gegenteil soll die entstehende Gruppe am Kapitalmarkt aktiv tätig sein und durch die gemeinsame Größe an Relevanz gewinnen.



