EQS-News: IONOS Group SE: IONOS veröffentlicht Klimastrategie 2030

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): ESG

IONOS Group SE: IONOS veröffentlicht Klimastrategie 2030



25.07.2023 / 16:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IONOS veröffentlicht Klimastrategie 2030 Karlsruhe / Berlin, 25. Juli 2023. IONOS, Europas führender Digitalisierungspartner für kleine und mittelständische Unternehmen, hat seine Klimastrategie 2030 veröffentlicht. IONOS setzt sich seit langem für ökologische Nachhaltigkeit ein. Mit der neuen Strategie hat das Unternehmen erstmals einen langfristigen Plan für die Nachhaltigkeit von Rechenzentren und Bürogebäuden veröffentlicht. Weitere Reduktion der Emissionen aus Rechenzentren Weitere Reduktion der Emissionen aus Rechenzentren IONOS hat sich zum Ziel gesetzt, die Kohlendioxidemissionen seiner Rechenzentren bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 55 Prozent zu senken und arbeitet aktiv an der Reduzierung der Scope-1-Dieselemissionen. Wo immer es möglich ist, stellt IONOS auf Notstromgeneratoren um, die mit Biokraftstoff betrieben werden. Das Unternehmen hat sich außerdem verpflichtet, langfristig 100 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen. Dies ist der wichtigste Hebel zur Minimierung der Scope-2-Emissionen gemäß dem Greenhouse Gas Protocol (GHP). Darüber hinaus plant IONOS, in 50 Prozent der eigenen Rechenzentren selbst erneuerbare Energie zu erzeugen, beispielsweise mit Photovoltaik-Anlagen. Während das Unternehmen derzeit – wenn nicht anders möglich – noch auf verlässliche CO2-Kompensationen (Scope 1 & 2) zurückgreift, will IONOS durch proaktive CO2-Reduktionsmaßnahmen künftig solche Kompensationen überflüssig machen. Messung und Reduktion der Wertschöpfungskette Messung und Reduktion der Wertschöpfungskette Über die direkten Aktivitäten hinaus verpflichtet sich IONOS, die CO2-Emissionen der Wertschöpfungskette (Scope 3) zu messen und zu reduzieren, bis 2024 einen CO2-Fußabdruck zu erstellen und Maßnahmen in Bereichen mit möglichst großen Auswirkungen – wie der Lebensdauer von Servern und dem Bau von Rechenzentren – zu prüfen. In einem ersten Schritt wird IONOS 90 Prozent seiner technischen Hauptlieferanten dazu verpflichten, Klimaziele für ihre Lieferanten festzulegen. Obwohl die Rechenzentren den größten Teil des Energieverbrauchs von IONOS ausmachen, strebt das Unternehmen auch an, für alle Büros weltweit 100 Prozent erneuerbaren Strom zu nutzen, sodass insgesamt 100 Prozent erneuerbarer Strom verwendet wird. Darüber hinaus wird IONOS bis 2030 ausschließlich Elektrofahrzeuge in seiner Firmenflotte einsetzen. “Wir sind stolz auf unsere bisherigen Leistungen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit”, sagt Achim Weiß, CEO von IONOS. “Unsere neue Klimastrategie 2030 baut auf unseren bisherigen Initiativen auf und zielt auf 100 Prozent erneuerbare Energien in allen Geschäftsbereichen ab. Der nächste Schritt dieser Strategie ist die Evaluierung der Abwärmenutzung unserer Rechenzentren." Rechenzentrum in Worcester als Vorbild Rechenzentrum in Worcester als Vorbild Im Oktober 2022 hat IONOS sein bisher nachhaltigstes Rechenzentrum im britischen Worcester eröffnet. Nach diesem Standard will die IONOS Group in Zukunft ihre Rechenzentren bauen und gestalten. Einige der Nachhaltigkeitsmerkmale sind: 10 Prozent der Gesamtenergie wird vor Ort aus Solarenergie gewonnen

Mit Biokraftstoff betriebene Notstromaggregate, die den CO2-Ausstoß um 90 Prozent reduzieren

Verwendung von kohlenstoffneutralem (kompensiertem) Stahl beim Bau

Bienen- und Insektenhotels vor Ort zur Verbesserung der lokalen Insektenvielfalt

Erstklassige Energieeffizienz Bisherige Fortschritte Bisherige Fortschritte Zusätzlich zu den neuen Initiativen hat IONOS bereits zahlreiche Initiativen zur ökologischen Nachhaltigkeit umgesetzt. Dazu gehören: Seit 2021 werden die Büros von STRATO mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt.

Seit 2022 wird das neue Büro von IONOS in Philadelphia, USA, mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben.

Im Jahr 2021 wurden 50 Prozent des Stroms in den Büros aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen, im Jahr 2022 waren es bereits 66 Prozent. Dies entspricht bereits 99,5 Prozent erneuerbarem Strom in allen Rechenzentren und Büros.

IONOS bezieht bereits seit vielen Jahren zu 100 Prozent erneuerbaren Strom für seine Rechenzentren. Dies ist und bleibt der größte Hebel zur Reduzierung der direkten CO2-Emissionen.

Obwohl das Unternehmen seit 2018 um mehr als 50 Prozent (Umsatz) gewachsen ist, hat IONOS dank engagierter Energiemanagement-Teams und eines zertifizierten Managementsystems nach ISO 50001 seinen absoluten Energieverbrauch seit 2018 um 9,6 Prozent gesenkt.

IONOS hat seit 2018 mehr als 510 Tonnen Server und IT-Geräte recycelt und wiederaufbereitet.

Zusätzlich zu seinem neuesten britischen Rechenzentrum hat IONOS zwei weitere Solaranlagen für 2023 geplant.

Entwicklung eines Flüssigkeitskühlsystems zur Unterstützung der Wiederverwendung von Wärmeenergie aus neuen Rechenzentren für erweiterte Fernwärmenetze.

Evaluierung der Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Abwärme zur Beheizung von Bürogebäuden und Durchführung einer Machbarkeitsstudie.



Über IONOS IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat sechs Millionen Kundinnen und Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence & Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als “One-Stop-Shop" für alle Digitalisierungs-Bedürfnisse von Domains und Webhosting über klassische Website-Builder und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud wechseln möchten. Pressekontakt: Andreas Maurer

press@ionos-group.com

Telefon 02602 96-1275

25.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com