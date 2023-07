ROUNDUP: Amadeus Fire verdient im Halbjahr mehr - Aktie verliert deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat seinen Wachstumskurs vom ersten Quartal fortgesetzt. Vor allem das Weiterbildungsgeschäft lief in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres deutlich besser als ein Jahr zuvor. Das Segment Personaldienstleistungen zeigte sich weiter stabil. Die Nachfrage der Unternehmen nach Fach- und Führungskräften liege insgesamt auf einem guten Niveau, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2023 bestätigte der Vorstand.

Für die Aktie sah es am Dienstag aber nicht gut aus: Das Papier fiel vorübergehend auf den niedrigsten Stand seit November. Zuletzt betrug der Kursverlust noch gut vier Prozent auf 107,60 Euro - damit war der Wert der zweitschwächste im SDax.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 7,8 Prozent auf 216,7 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einer starken Nachfrage nach Weiterbildungsmaßnahmen. Die Erlöse von Comcave, GFN sowie der Gesellschaften der Steuer-Fachschule Dr. Endriss erhöhten sich um ein Viertel. Das Segment Personaldienstleistungen legte hingegen nur leicht zu. Während die Personalvermittlung deutlich zulegen konnte, gingen die Umsätze mit den temporären Dienstleistungen Zeitarbeit und Interim Management leicht zurück.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) verbesserte sich um 10,3 Prozent auf 32,9 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 19,9 Millionen Euro nach 16,6 Millionen ein Jahr zuvor.

Die Gewinnprognose für das laufende Jahr bestätigte das Management. Das bereinigte operative Ergebnis sieht Amadeus Fire demnach weiter bei 73 bis 79 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen 68 Millionen ausgewiesen./mne/mis/jha/