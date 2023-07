BOEING - Fliegt endlich der Deckel beim Dow-Jones-Titel?

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 227,004 $ (NYSE)

Nach drei schwierigen Jahren mit teils deutlich negativen Cashflows ist der Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing wieder auf dem Weg der Besserung. 2022 erzielte der Konzern einen Free Cashflow von 2,3 Mrd. USD. Dieses Jahr dürften es 3,0 bis 5,0 Mrd. USD werden. Diese Spanne bestätigte das Management im Zuge der Vorlage des heutigen Quartalsberichts.

Unterm Strich schreibt Boeing aber immer noch rote Zahlen. Der bereinigte Verlust in den Monaten April bis Juni belief sich auf 390 Mio. USD oder 0,82 USD je Aktie. Analysten hatten derweilen mit einem noch höheren Minus von 0,88 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 % auf 19,75 Mrd. USD.

Die Produktion nimmt immer mehr Fahrt auf, gerade der Bestseller 737 MAX erfreut sich hoher Nachfrage. Boeing produziert aktuell 38 Flugzeuge pro Monat, Anfang des Jahres waren es nur 31. Das Gesamtjahresziel liegt bei 400 bis 450 Flugzeugen dieses Typs. Auch der Output des 787 Dreamliners soll wieder steigen. Das Ziel sind hier 80 Auslieferungen im Jahr 2023.

CEO Dave Calhoun kommentiert: "Wir hatten ein solides zweites Quartal mit verbesserten Auslieferungen und einer starken Generierung von freiem Cashflow. Wir sind gut aufgestellt, um die operativen und finanziellen Ziele zu erreichen, die wir uns für dieses Jahr und auf lange Sicht gesetzt haben. Während noch mehr Arbeit vor uns liegt, machen wir Fortschritte bei der Erholung und sorgen für Stabilität in unseren Fabriken und in der Lieferkette, um unseren Kundenverpflichtungen gerecht zu werden. Angesichts der starken Nachfrage erhöhen wir unsere Produktionsraten in wichtigen Programmen stetig und steigern die Investitionen in unsere Mitarbeiter, Produkte und Technologien.“

Aktie gewinnt an Höhe

Aus charttechnischer Sicht besitzt die Aktie die große Chance, eine mehrmonatige Seitwärtsphase mit einem Wochenschlusskurs über 221,33 USD zu beenden. In diesem Fall wären mittelfristig Kurse um 250 USD wieder erreichbar, langfristig sogar das Hoch bei 278,57 USD.

Strategische Absicherungen bieten sich unter 208,23 USD, spätestens aber unter 192,41 USD, an.

Fazit: Die operative Durststrecke bei Boeing scheint so langsam vorbei, die Durststrecke bei der Aktie könnte ebenfalls enden. Perspektivisch ist Boeing durchaus in der Lage, wieder Free Cashflows jenseits der 10-Mrd.-USD-Schwelle zu erreichen. Das wird aber einige Jahre dauern.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 66,61 78,10 91,10 Ergebnis je Aktie in USD -11,06 -1,44 5,18 KGV - - 44 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 1,36 Dividendenrendite 0,00% 0,00% 0,59% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Boeing-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)