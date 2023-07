COCA-COLA - Erwartungen übertroffen, Prognose erhöht, aber Aktie noch ohne Schwung

The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 62,250 $ (NYSE)

The Coca-Cola Co. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,78 die Analystenschätzungen von $0,72. Umsatz mit $12 Mrd. über den Erwartungen von $11,73 Mrd. Im Ausblick auf 2023 erhöht Coca-Cola die Prognose und sieht nun ein Umsatzwachstum von 8-9% (bisher: 7-8%). Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Vorbörslich notieren die Anteile des Getränkeherstellers knapp über 1 % im Plus bei aktuell 63,04 USD. Damit könnte sich die Erholung der letzten Tage zunächst fortsetzen und in Kürze ein Angriff auf die flache Abwärtstrendlinie auf Höhe von 64,00 USD erfolgen. Übergeordnet bleibt die Aktie allerdings in einem schwierigen Fahrwasser, denn den Abverkauf nach dem Allzeithoch bei 67,20 USD auf 54,01 USD Anfang Oktober konnte man in den letzten Monaten nur bedingt abschütteln und tendiert primär in einer breiten Range zwischen 58,20 und 64,99 USD seitwärts. Daher wäre auch erst ein Ausbruch über 65,47 USD mittelfristig bullisch zu werten.

Schon ein Rücksetzer unter den kurzfristigen Support bei 61,44 USD würde dagegen in der aktuellen Lage den Abwärtsdruck erhöhen und zu einem weiteren Test der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe des letzten markanten Tiefs bei 58,84 USD führen. Darunter wäre ein Verkaufssignal aktiviert, dem ein Kursrutsch unter den Support bei 57,55 USD in Richtung 56,00 USD folgen dürfte. Im bullischsten Fall könnte dort der langfristige Aufwärtstrend in eine neue Runde gehen und damit auch ein Einbruch bis 54,14 und 52,00 USD verhindert werden.

Charttechnisches Fazit: Die Erholung der letzten Wochen könnte getragen von den Quartalszahlen und dem Ausblick zunächst fortgesetzt werden. Die großen Hürden warten für die Coca-Cola-Aktie jedoch erst bei 64,00 und 65,47 USD.

Dagegen bleibt wenig Spielraum auf der Unterseite. Bereits Abgaben unter 61,44 USD könnten eine dynamische Verkaufswelle auslösen.

Coca-Cola Chartanalyse (Wochenchart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)