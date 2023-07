EQS-News: Große deutsche Einzelhandelsgruppe beauftragt Rubean AG

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

Große deutsche Einzelhandelsgruppe beauftragt Rubean AG



26.07.2023 / 08:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Große deutsche Einzelhandelsgruppe beauftragt Rubean AG Rubeans Digitales Bezahlterminal wird in Payment-Plattform implementiert

Vereinfachung mobiler Bezahlvorgänge steigert die Attraktivität des stationären Einzelhandels München, den 26. Juli 2023. Das FinTech-Unternehmen Rubean AG, (Symbol: R1B:ETR, ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, geht eine strategische Partnerschaft mit dem Payment Service Center der Firmengruppe eines der größten deutschen Lebensmitteleinzelhändler ein. Ziel der Partnerschaft ist der Einsatz des neuartigen Kartenakzeptanzterminals GetPAYD von Rubean, das als mobile App auf den meisten mobilen Mehrzweckgeräten wie Tablets oder Handhelds installiert werden kann und nicht mehr als separates Gerät betrieben werden muss. Mit dem vereinfachten mobilen Bezahlverfahren kann der Kunde bereits direkt auf dem Handheld des Kundenberaters oder an der Kasse auf einem benutzerfreundlichen Display bezahlen. „Weitere Einzelheiten zu dieser zukunftsträchtigen Partnerschaft werden wir in Kürze veröffentlichen“, sagt Rubean-Vorstand Dr. Hermann Geupel. Über Rubean:

Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von reinen Point-of Sale-Softwarelösungen für Banken, Acquirer und Händler. In ihrer langjährigen Geschichte hat Rubean innovative Software für den Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankensektor entwickelt. Dazu gehört auch die mobile POS-Lösung Phone-POS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone entgegenzunehmen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird mittlerweile von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Handelsunternehmen sowie kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt. Die Aktien der Rubean AG sind auf XETRA und den meisten Freiverkehrsplätzen notiert. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com

26.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com