EQS-News: USU kooperiert mit Disy im Bereich Business und Location Intelligence

USU kooperiert mit Disy im Bereich Business und Location Intelligence



26.07.2023 / 11:00 CET/CEST

Möglingen, 26. Juli 2023.



Möglingen, 26. Juli 2023.



Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie baut USU ihr Partnernetzwerk im Bereich Digital Consulting weiter aus. Neuer Lösungspartner ist die Disy Informationssysteme GmbH aus Karlsruhe. Der deutsche Marktführer für Datenanalyse, Reporting und Datenmanagement mit Geo-Bezug zählt zahlreiche Bundes- und Landesbehörden zu seinen Kunden. Die Kompetenzen und Lösungen beider Partner ergänzen sich vor allem im Bereich von Fachverfahren für den Öffentlichen Sektor, aber auch bei Portal- und Individuallösungen für Organisationen anderer Branchen. Ziel ist es daher, die Aktivitäten, Kompetenzen und Lösungen zu bündeln und künftig bei größeren Digitalisierungsvorhaben potenzieller Kunden aus einer Hand ein erweitertes attraktives Lösungsportfolio mit Business & Location Intelligence-Komponenten anzubieten. Bei Großprojekten kann USU darüber hinaus als Generalunternehmer agieren. „Raumbezogene Daten gewinnen für Organisationen immer mehr an Bedeutung. Sie sind aber typischerweise in entscheidungsrelevanten Systemen und Auswertungen noch wenig präsent. Raum- und sachbezogene Daten gilt es ganzheitlich zu betrachten und für die richtigen Entscheidungen aufzubereiten. Daher freuen wir uns über die Partnerschaft mit Disy, deren Lösungen Datenanalytik und Geoinformation auf innovative Weise verknüpfen. Bei der Digitalisierung von Fachverfahren mit starkem Raumbezug, beispielsweise beim Gewässerschutz oder bei der Administration von Infrastruktur, kann die Auswertung und Visualisierung von Daten in einem übergreifenden Service-Portal signifikante Mehrwerte bringen“, so Thomas Schwenk, Director Business Strategie bei USU. „Wir freuen uns sehr, dass USU das Lösungsportfolio um die Themen Datenanalytik und Geoinformation verstärken möchte und dabei auf die Business & Location Intelligence-Expertise und Software von Disy setzt. Durch die Integration der Datenanalyse in die Lösungen von USU wird bei den Nutzenden auf allen Organisationsebenen ein tieferes Verständnis komplexer Zusammenhänge möglich. Auch unsere Kunden profitieren künftig von effizienten Gesamtlösungen. Denn mit USU haben wir einen Partner, der Organisationen kompetent und ganzheitlich bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben begleitet und so unseren Lösungsraum deutlich erweitert.“, bewertet Claus Hofmann, Geschäftsführer der Disy Informationssysteme GmbH die neue Partnerschaft. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.

Disy Informationssysteme GmbH Das Unternehmen Disy Informationssysteme GmbH ist führender Anbieter von Lösungen zur Datenanalyse und zum Berichtswesen für öffentliche Organisationen im deutschsprachigen Raum. Mit moderner Software und langjähriger Expertise für fachliche Fragestellungen im Bereich Business und Location Intelligence schafft Disy die Grundlage für datenbasiertes Entscheiden. Die Lösungen basieren auf disy Cadenza, der Software für Datenanalyse, Reporting und Location Intelligence. Das in Karlsruhe ansässige Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 200 Mitarbeitende. Für die Softwareentwicklung in Deutschland ist disy Cadenza mit dem Qualitätssiegel „Software Made in Germany“ des Bundesverbands IT-Mittelstand ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.disy.net Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

