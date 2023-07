Moody’s gibt Dividende bekannt

Das Finanzinformations- und Analyseunternehmen Moody’s Corp. (ISIN: US6153691059, NYSE: MCO) wird am 8. September 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 77 US-Cents je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten. Record date ist der 18. August 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,08 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 361,42 US-Dollar (Stand: 25. Juli 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,85 Prozent. Im Januar 2023 wurde die Dividende um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Der Konzern ist 1909 von John Moody gegründet worden. Das Finanzinformations- und Analyseunternehmen mit Firmensitz in Chicago beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,49 Mrd. US-Dollar nach 1,38 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am 25. Juli berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 377 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 327 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 29,72 Prozent im Plus (Stand: 25. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 65,49 Mrd. US-Dollar.

