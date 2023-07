WDH: Britischer Konsumgüterkonzern Reckitt wächst weiter - Aktie gibt nach

(Tippfehler im 3. Satz des 2. Absatzes behoben: Bereinigt.)

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser ist in der ersten Jahreshälfte dank Preiserhöhungen in allen Geschäftsbereichen weiter gewachsen. Besonders stark lief das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten, wie der Anbieter von Marken wie Calgon, Durex und Vanish am Mittwoch in London mitteilte. Die Mengen gehen allerdings weiter zurück. Die Aktie der Briten gab im frühen Handel um mehr als 2 Prozent nach.

Der Umsatz auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Wechselkurseffekte legte im ersten Halbjahr um 6 Prozent auf 7,45 Milliarden Pfund (8,68 Mrd Euro) zu. Der bereinigte operative Gewinn erhöhte sich leicht auf 1,77 Milliarden Pfund. Berinigt um Wechselkurse ging das Ergebnis etwas zurück. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 1,24 Milliarden Pfund, nach knapp 1,35 Milliarden ein Jahr zuvor.

Bei der Prognose wird das Management zum Teil etwas optimistischer: Die bereinigte operative Marge soll jetzt definitiv leicht über dem Wert des Vorjahres liegen. Bisher sollte das nur im besten Fall eintreten. Die Umsatzprognose mit einem Wachstum von 3 bis 5 Prozent bestätigte das Unternehmen lediglich./knd/mne/jha/