EBAY - Aktie nach den Zahlen heftig abgestraft

eBay übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD die Analystenschätzungen von 0,99 USD. Der Umsatz lag mit 2,5 Mrd. USD leicht unter den Erwartungen von 2,51 Mrd. USD (Quelle: stock3.com/news). Die Prognose für das laufende dritte Quartal fällt positiver als angenommen aus, es werden jetzt Umsätze zwischen 2,46 und 2,52 Mrd. USD eingeplant (Analystenerwartungen bisher: 2,47 Mrd. USD). Die Anleger reagieren sehr enttäuscht, vorbörslich bricht die Aktie um über 5 % ein.

Pullback zum Einstieg nutzen?

Nach der Rally der letzten Wochen ist die heutige Korrektur zunächst als bullischer Pullback zu betrachten. Am zentralen Support bei 45,67 - 46,31 USD könnten sich demnach antizyklische Chancen ergeben.

In einem bullischen Szenario dreht die Aktie gleich wieder nach oben und klettert in Richtung Jahreshoch bei 52,23 USD. Später wären darüber hinaus weiter steigende Kurse in Richtung 60 - 61 USD denkbar.

Absicherungen könnten ab jetzt z.B. knapp unterhalb von 45 USD auf Tagesschlusskursbasis gesetzt werden. Rutscht die Aktie auch nachhaltig unter 43,60 USD zurück, entstehen Verkaufssignale für Abgaben bis 41,50 oder 39,8 USD.

Fazit: Der vorbörsliche Kurseinbruch bringt die eBay-Aktie auf ein interessantes Preisniveau zurück, wo sich spekulativ und antizyklisch Einstiege anbieten könnten. Leisten die Bullen in den kommenden Stunden Gegenwehr, könnte sogar ein neuer Aufwärtstrend starten.

