FRESENIUS SE - Was ist da los ?

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 28,780 € (XETRA)

Das Segment Kabi stellt intravenöse Arzneimittel, Ernährungsprodukte, Infusions- und Transfusionstherapien sowie entsprechende Pumpen her. Das Segment Helios betreibt private Krankenhäuser und Kinderwunschkliniken in Deutschland, Spanien und Lateinamerika. Vamed bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, wie z.B. die Errichtung und den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, einschließlich der postakuten Rehabilitation.

Kommentierung des Charts der Aktie.

Hier lassen sich die Transaktionen der Big Boys (Großanleger) ablesen. Welche Preisbänder werden gekauft ? Welche werden verkauft ? Als aktive Anleger versuchen wir den Transaktionstrends der Großanleger zu folgen. Der Kursverlauf seit Juli 2022 zeigt eine extensiertes inverses SKS-Bodenmusterfraktal. Preislich und zeitlich extensiert. Die Barriere der ersten Impuls entstandenen inversen SKS liegt bei 26,77 EUR im Markt, die Barriere der zweiten extensierten bei 28,83 EUR. Heute stösst das Kursgeschehen in die 28,83er Barriere hinein. Gut möglich, dass sie im Bereich unterhalb der Preismarke von 28,83 EUR zunächst noch seitwärts auspendeln. Steigt der Aktienkurs aber auf Tagesschlusskursbaiss überzeugend über 29,00 EUR an, aktiviert das ein neues mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 32,50 und 36,40 EUR.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

Wichtige Tradingregel: Du musst warten können

Im vorliegenden Fall warten aktive Anleger einen Anstieg überzeugend über 29,00 EUR für einen Kauf ab. Unter 229,00 EUR ist die Situation noch zu tricky.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)