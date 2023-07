Quelle: Below the Sky/Shutterstock.com

Heute im nachbörslichen US-Handel hat der Chiphersteller Intel seine Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q2/23 Intel im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 12,9 Mrd. USD 12,14 Mrd. USD 15,32 Mrd. USD Gewinn je Aktie 0,13 USD minus 0,03 USD 0,29 USD

Finanzchef David Zinsner sieht die ersten Früchte der Kosteneinsparungen von bis zu 3 Mrd. USD in diesem Jahr. Bis 2025 will der Konzern 10 Mrd. USD einsparen. Der Fokus liege, so Zinsner weiter, klar auf dem operativen Geschäft, das profitabler werden müsse. Insbesondere möchte Intel vom KI-Boom profitieren, ist derzeit aber weit abgeschlagen hinter der Konkurrenz.

Das sagt die Intel-Aktie

Nach der Verkündigung der Zahlen, die besser als erwartet waren, stieg die Intel-Aktie um über 5,5 Prozent auf 36,44 USD. Sie ging mit 34,55 USD aus dem Handel. Weitere Impulse könnten von der Analystenkonferenz ausgehen, die um 23 Uhr MEZ stattfinden wird.

Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Intel-Aktie auf Jahresbasis über 12 Prozent an Wert eingebüßt hat – trotz KI-Booms. Zum Vergleich: Der „iShares MSCI Global-Semiconductor“-ETF, der insgesamt 265 Positionen hält, liegt mit knapp 19 Prozent im Plus. Er umfasst Aktien von Unternehmen, die in der Halbleiterindustrie tätig sind. Intel ist mit 4,4 Prozent gewichtet.