LAM RESEARCH - Aktienkurs zieht nach Zahlen steil an

Lam Research Corp. - WKN: 869686 - ISIN: US5128071082 - Kurs: 700,000 $ (Nasdaq)

Lam Research übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5,98 USD die Analystenschätzungen von 5,11 USD. Der Umsatz lag mit 3,21 Mrd. USD über den Erwartungen von 3,16 Mrd. USD.

Die Aktie von Lam Research zieht nach den Zahlen massiv an und notiert nach einem gestrigen Schlusskurs bei 642,37 USD etwa 15 Minuten nach der Eröffnung über 700 USD. Die Aktie reißt dabei ein Aufwärtsgap zwischen 648,34 USD und 673,32 USD.

Der Wert bricht dabei auf ein neues Jahreshoch aus und überwindet eine kurzfristige obere Pullbacklinie. Das Allzeithoch der Aktie bei 731,849 USD ist damit in Reichweite.

Zu weit gelaufen für einen neuen Einstieg

Das Potenzial in der Aktie von LAM Research ist zunächst begrenzt. Am Allzeithoch ist mit einer größeren Konsolidierung zu rechnen. Dabei könnte der Wert in Richtung des heutigen Gaps abfallen oder es sogar schließen. Erst mit einem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch würde der Aktie auch kurzfristig weiteres Rallypotenzial offenstehen. Die Aktie könnte dann einen weiteren großen Schritt hin zu einem größeren Zielbereich um 925 USD gehen.

Fazit: Eher kurzfristig orientierte Trader haben den Zug erst einmal verpasst, wenn sie noch nicht investiert sind. Neue Chancen wird es so schnell nicht geben. Mittel-langfristig orientierte Anleger können investiert bleiben.

