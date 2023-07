DAX erneut auf Rekordhoch – Zinssenkungsfantasien beflügeln – PCE-Daten im Blick

Am letzten Tag der Handelswoche übertrumpft der DAX sein erst sechs Wochen altes Rekordhoch. Am Freitagnachmittag kletterte das heimische Börsenbarometer zwischenzeitlich auf 16.429,36 Punkte. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks hält Anleger weiterhin bei Laune. Gleichzeitig behalten Marktakteure die jüngsten PCE-Daten aus den USA im Blick.

Anleger hoffen auf Ende im Zinserhöhungszyklus – Rhetorik weniger restriktiv als befürchtet

Die Hoffnung auf ein Ende im Zinszyklus hat Investoren auch am Freitag zurück aus der Reserve gelockt. Beide Währungshüter (Fed und EZB) hatten am Mittwoch bzw. Donnerstag erwartungsgemäß die Zinsen um jeweils 25 Basispunkte nach oben angepasst. Gleichzeitig fiel die Rhetorik auf der anschließenden Pressekonferenz weniger restriktiv aus als befürchtet. In diesem Zusammenhang bleiben die Hoffnungen am Leben, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft nachlassen könnte.

Ebenfalls für Auftrieb dürfte nicht zuletzt die Entwicklung der PCE-Daten (Kernausgaben für persönlichen Konsum) verstanden werden. Diese waren am Nachmittag schwächer ausgefallen als erwartet (4,1 Prozent). Erwartet wurden im Vorfeld 4,2 Prozent, nachdem im Mai noch 4,6 Prozent ausgewiesen wurden. Die Daten fungieren als bevorzugtes Maßband für die US-Notenbank Federal Reserve (Fed).