GNW-Adhoc: Rackspace Technology kooperiert mit Aible, um die Akzeptanz von generativen KI-Lösungen zu fördern und unternehmensweit Datenanalyse und Data Storytelling zu ermöglichen

RXT) - ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen, gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Aible (https://www.aible.com/) eingegangen ist, um unternehmensweit Datenanalyse und Data Storytelling zu ermöglichen und gleichzeitig über eine proprietäre Dialogschnittstelle tiefe Einblicke zu geben. Foundry for AI by Rackspace (FAIR(TM)) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von KI- und Datenlösungen in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen, und wird durch diese Partnerschaft von Aible unterstützt. ?Unsere Partnerschaft mit FAIR bietet die Möglichkeit, über mehrere Kanäle zusammenzuarbeiten und die Leistung der KI-gestützten Datenanalyse zu steigern", sagte Arijit Sengupta, Gründer und CEO von Aible. ?Durch die Kombination unserer proprietären erweiterten Datenanalyse- und Storytelling-Fähigkeiten mit einer intuitiven Dialogschnittstelle für Unternehmensdaten bietet Aible eine einzigartige Lösung für FAIR. Mit der von FAIR gebotenen unternehmensgerechten Sicherheit und unserer sicheren KI-Plattform kombinieren wir das Beste aus beiden KI-Technologien zu einer nachhaltigen und sicheren KI-Lösung für den Einsatz in Unternehmen." Aible ist die einzige KI-Lösung für Unternehmen, die eine Wirkung innerhalb von 30 Tagen garantiert. Die KI-gestützte Analyselösung beantwortet geschäftliche Fragen durch die Automatisierung aller Schritte des Analyseprozesses - von der Datenerfassung, der Datenaufbereitung, der automatischen Abfrage von Millionen von Daten, der statistischen Analyse und der Zusammenfassung von Erkenntnissen in einer Geschäftsübersicht. Aible nutzt ein automatisiertes Verfahren in skalierbarer Form zur Bewertung der Ergebnisse der generativen KI, um Halluzinationen zu erkennen und zu verhindern, bei denen die KI einfach Fakten erfindet. Aible führt anwendungsfall- und generative KI-modellspezifische Prompt-Augmentation in großem Maßstab durch, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, weitaus bessere Ergebnisse mit generativer KI in Bezug auf ihre Daten zu erzielen. Jede Benutzerinteraktion verbessert die Modellleistung. ?Wir bei FAIR haben uns zum Ziel gesetzt, die transformative Kraft der KI mit unseren außergewöhnlichen Fähigkeiten und Dienstleistungen zu kombinieren, um KI-Lösungen zu entwickeln, die für unsere Kunden sinnvolle Geschäftsergebnisse liefern", sagte Srini Koushik, CTO und Global Lead bei Rackspace für FAIR. ?Die Zusammenarbeit mit Aible wird uns helfen, mehr Anwendungsfälle für Unternehmen zu ermöglichen, indem wir strukturierte Daten in generative KI-Lösungen integrieren und die LLMOps-Implementierungen optimieren, die die Integrität der Lieferkette von KI-Daten innerhalb eines Unternehmens sicherstellen. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Engagement für Open Innovation, um durch Partnerschaften mit Branchenführern differenzierte Kundenergebnisse zu erzielen." FAIR powered by Aible wird auf zwei bevorstehenden Branchenkonferenzen vertreten sein: 7. - 9. August - Ai4, Las Vegas (Stand von Aible, Standnr. 306) 29. - 31. August - Google Cloud Next, San Francisco (Stand von Rackspace Technology / FAIR, Standnr. 217) Foundry for AI by Rackspace (FAIR) FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich anhand des sicheren und pragmatischen Einsatzes von KI-Technologien der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung widmet. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren einzigartigen Implementierungen für unsere Kunden in aller Welt. FAIR bietet drei einzigartige Dienstleistungen an, um die transformative Kraft der KI zu nutzen: ? FAIR Ideate: Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs- Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung. ? FAIR Incubate: Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie- Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten. ? FAIR Industrialize: Ein systematisches Bestreben, um die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Metriken zu definieren und das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren. Klicken Sie hier (https://fair.rackspace.com/), um mehr über FAIR und darüber zu erfahren, wie Sie mithilfe der KI grenzenlose Kreativität freisetzen können. Über Aible Aible ist die einzige KI-Lösung für Unternehmen, die eine Wirkung innerhalb von 30 Tagen garantiert. Die KI-gestützte Analyselösung beantwortet geschäftliche Fragen durch die Automatisierung aller Schritte des Analyseprozesses - von der Datenerfassung, der Datenaufbereitung, dem automatischen Stellen von Millionen von Fragen, der statistischen Analyse und der Zusammenfassung von Erkenntnissen in einer Geschäftsübersicht. Die Lösung nutzt die generative KI und geht dabei auf wichtige Einschränkungen wie Datenschutz, Kontextübertragung und Halluzinationen ein. In mehreren Fortune-100-Unternehmen hat sich die Lösung bewährt. Geschäftsteams können innerhalb weniger Stunden von Rohdaten zu wertvollen Erkenntnissen gelangen und innerhalb von 30 Tagen oder weniger messbare geschäftliche Auswirkungen erzielen - garantiert. 