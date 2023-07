HANNOVER RÜCK - Erholung auf Messers Schneide

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 195,400 € (XETRA)

Bei den Anteilen des Rückversicherers dominierte bis Anfang Juni eine Kaufwelle, die sich parabolisch dem Kursziel bei 212,00 EUR annäherte. Allerdings brach die Aktie im Juni deutlich ein und konnte erst bei der Unterstützung bei 185,00 EUR einen Konter starten. Dieser führte zwar über das alte Verlaufshoch bei 193,20 EUR zurück, steht jedoch nach einer schwachen ersten Hälfte des heutigen Handelstages bereits auf dem Prüfstand.

Unter 193,20 EUR steigt das Einbruchsrisiko

Sollte die Aktie in den kommenden Stunden unter 193,20 EUR fallen, wäre auch die zur Erholung gehörende Aufwärtstrendlinie gebrochen und damit das Risiko erhöht, dass die Aktie die zweite Abwärtswelle seit dem Hoch im Juni begonnen hat. In der Folge könnte eine Korrektur bis 185,00 EUR belasten. Im bullischsten Fall endet dieser Kursrutsch an der Marke und der Aufwärtstrend der letzten Monate setzt sich fort.

Sollten die Anteile der Hannover Rück dagegen auch unter 185,00 EUR fallen, wäre ein Einbruch an den Support bei 175,10 EUR und die dort verlaufende mittelfristige Aufwärtstrendlinie die Folge. Auf diesem Niveau wäre die Fortsetzung der Hausse zu erwarten und daher ein mittelfristiger Einstieg interessant.

Für die Reaktivierung des Aufwärtstrends müsste die Aktie dagegen aktuell die Hürden bei 206,80 und 212,00 EUR durchbrechen.

Hannover Rück Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)