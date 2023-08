EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum Technology AG meldet Rekordumsatz für das erste Halbjahr 2023

EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum Technology AG meldet Rekordumsatz für das erste Halbjahr 2023



01.08.2023 / 07:30 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Pfeiffer Vacuum Technology AG meldet Rekordumsatz für das erste Halbjahr 2023

Erstes Halbjahr 2023: Rekordumsatz von 496,7 Mio. Euro; 12,7 % höher als im Vorjahr

Betriebsergebnis (EBIT) von 56,3 Mio. Euro und EBIT-Marge von 11,3 %

Auftragseingang in Höhe von 452,5 Mio. Euro; 22,0 % unter dem Vorjahr

Auftragsbestand mit 458,3 Mio. Euro etwa auf Vorjahresniveau

Asslar, 1. August 2023. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gab heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12,7 % auf 496,7 Mio. Euro und erreichte das höchste Umsatzniveau in der Unternehmensgeschichte innerhalb eines Halbjahres (H1 2022: 440,6 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel vor allem aufgrund von Kosten im Zusammenhang mit dem umfassenden Investitionsprogramm um 6,2 % auf 56,3 Mio. Euro (H1 2022: 60,1 Mio. Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 11,3 % (H1 2022: 13,6 %). Der Auftragseingang innerhalb des Berichtszeitraums betrug 452,5 Mio. Euro (H1 2022: 580,1 Mio. Euro), und der Auftragsbestand lag zum Ende des ersten Halbjahres 2023 bei 458,3 Mio. Euro (H1 2022: 455,7 Mio. Euro). Der Umsatzanstieg von Pfeiffer Vacuum wurde von einem starken Ergebnis im Marktsegment Analytik, Industrie und F&E getragen. Der Umsatz in diesem Marktsegment verbesserte sich um 21,7 % auf 255,6 Mio. Euro (H1 2022: 210,0 Mio. Euro). Der Umsatz im Marktsegment Halbleiter und Zukunftstechnologien stieg um 4,5 % auf 241,1 Mio. Euro (H1 2022: 230,6 Mio. Euro). Der Halbleitermarkt durchläuft derzeit nach mehreren Jahren hoher Nachfrage eine Marktanpassung. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 6,2 % auf 56,3 Mio. Euro zurück (H1 2022: 60,1 Mio. Euro), und die EBIT-Marge betrug 11,3 % (H1 2022: 13,6 %). Dieser Rückgang des EBIT im Vorjahresvergleich ist vor allem auf höhere Kosten im Zusammenhang mit Investitionen in langfristiges, nachhaltiges Wachstum zurückzuführen; dazu gehören der Ausbau der globalen IT-Umgebung und der Produktionskapazitäten zur Beschleunigung des Wachstums. Die Book-to-Bill Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz, lag im ersten Halbjahr 2023 bei 0,91 und spiegelt damit vor allem den Auftragsrückgang auf dem Halbleitermarkt wider. Der Auftragsbestand lag bei 458,3 Mio. Euro und somit 0,6 % über dem Vorjahresniveau (30. Juni 2022: 455,7 Mio. Euro). „Die starke Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2023 spricht für die Fähigkeit Pfeiffer Vacuums, die Produktion hochzufahren, vor allem in den vergangenen zwei Jahren", sagt Dr. Britta Giesen, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. „Wie erwartet, sind die Marktbedingungen durch eine Abschwächung der Nachfrage derzeit insbesondere auf dem Halbleitermarkt herausfordernd. Aber wir investieren weiterhin in das mittel- und langfristige Wachstum, indem wir unsere Produktionskapazitäten modernisieren und erweitern sowie eine global integrierte IT-Infrastruktur aufbauen, um Pfeiffer Vacuum für Wachstum und Marktanteilsgewinne zu positionieren."

Übersicht über die wesentlichen Kennzahlen: H1/2023 H1/2022 Veränderung Umsatz 496,7 Mio. € 440,6 Mio. € 12,7 % EBIT 56,3 Mio. € 60,1 Mio. € -6,2 % Ergebnis nach Steuern 39,8 Mio. € 42,6 Mio. € -6,4 % Ergebnis je Aktie 4,04 € 4,32 € -6,5 % Auftragseingang 452,5 Mio. € 580,1 Mio. € -22,0 % Q2/2023 Q2/2022 Veränderung Umsatz 243,7 Mio. € 224,7 Mio. € 8,5 % EBIT 24,1 Mio. € 28,7 Mio. € -16,2 % Ergebnis nach Steuern 17,0 Mio. € 20,4 Mio. € -16,5 % Ergebnis je Aktie 1,72 € 2,06 € -16,5 % Auftragseingang 213,8 Mio. € 293,9 Mio. € -27,3 % Auftragsbestand 458,3 Mio. € 455,7 Mio. € 0,6 %

Das Bruttoergebnis lag im ersten Halbjahr 2023 bei 184,7 Mio. Euro (H1 2022: 158,1 Mio. Euro). Der Anstieg von 16,8 % im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf den starken Umsatz zurückzuführen. Das Ergebnis nach Steuern ging um 6,4 % auf 39,8 Mio. Euro zurück (H1 2022: 42,6 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 4,04 Euro entspricht (H1 2022: 4,32 Euro). Die regionale Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der Kundenstandorte in den betreffenden Regionen beschreibt, zeigte einen starken Umsatzanstieg insbesondere in Europa und Amerika: Der Umsatz in Europa stieg um 20,5 % auf 171,5 Mio. Euro (H1 2022: 142,3 Mio. Euro). Für Amerika war ein Umsatzanstieg von 12,5 % auf 140,6 Mio. Euro zu verzeichnen (H1 2022: 125,0 Mio. Euro). Der Umsatz in Asien stieg um 6,5 % auf 184,5 Mio. Euro (H1 2022: 173,1 Mio. Euro). Bilanz und Cashflow solide Die Bilanzsumme lag zum Ende des zweiten Quartals 2023 bei 914,2 Mio. Euro, was einem Anstieg von 5,8 % im Vergleich zum Jahresende 2022 entspricht (31. Dezember 2022: 863,7 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf 76,6 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 67,8 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag mit 61,4 % leicht unter dem Wert zum Jahresende 2022 und damit auf einem soliden Niveau (31. Dezember 2022: 61,5 %). Die Investitionen stiegen im ersten Halbjahr deutlich auf 42,0 Mio. Euro, was einem Anstieg von 40,8 % im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht. Schwerpunkte waren hauptsächlich der Ausbau der Produktionsanlagen und der Aufbau der IT-Infrastruktur (H1 2022: 29,8 Mio. Euro). Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert Das Unternehmen bestätigt seine bisherige Prognose und erwartet für das Gesamtjahr 2023 weiterhin einen Konzernumsatz, der in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 liegen wird (916,7 Mio. Euro). Das Umsatzvolumen dürfte im zweiten Halbjahr 2023 von einem Rückgang des Auftragsvolumens beeinflusst werden; dies ist vor allem auf die Bedingungen im Halbleitermarkt zurückzuführen. Die Prognose für die EBIT-Marge für das gesamte Jahr 2023 liegt unverändert gegenüber dem bisherigen Ausblick bei etwa 12 %. Zusätzlich sind Investitionen in Höhe von etwa 100 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023 geplant. Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.com Über Pfeiffer VacuumPfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 4.000 Mitarbeitende und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.



Mehr Informationen finden Sie unter www.pfeiffer-vacuum.com . Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (nicht auditiert) Drei Monate per

30. Juni Sechs Monate per

30. Juni 2023 2022 2023 2022 in T€ in T€ in T€ in T€ Umsatzerlöse 243.653 224.655 496.711 440.613 Umsatzkosten -156.602 -145.309 -312.042 -282.519 Bruttoergebnis 87.051 79.346 184.669 158.094 Vertriebs- und Marketingkosten -25.031 -23.179 -49.619 -45.221 Verwaltungs- und allgemeine Kosten -27.525 -19.892 -56.271 -37.230 Forschungs- und Entwicklungskosten -10.093 -8.974 -19.620 -17.843 Sonstige betriebliche Erträge 3.344 4.748 7.265 7.756 Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.661 -3.318 -10.098 -5.487 Betriebsergebnis 24.085 28.731 56.327 60.069 Finanzaufwendungen -1.126 -137 -1.933 -233 Finanzerträge 217 78 409 143 Ergebnis vor Steuern 23.176 28.672 54.803 59.979 Steuern vom Einkommen und Ertrag -6.176 -8.315 -14.961 -17.394 Ergebnis nach Steuern 17.000 20.357 39.842 42.585 Ergebnis je Aktie (in €): Unverwässert 1,72 2,06 4,04 4,32 Verwässert 1,72 2,06 4,04 4,32 Konzernbilanz (nicht auditiert) 30.06.2023 31.12.2022 in T€ in T€ AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 108.850 106.467 Sachanlagen 252.161 226.664 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 316 328 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 5.260 4.985 Vertragsvermögenswerte - - Sonstige Vermögenswerte 667 640 Latente Steueransprüche 24.102 23.806 Langfristige Vermögenswerte 391.356 362.890 Vorräte 244.044 248.993 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 170.863 153.154 Vertragsvermögenswerte 4.063 3.506 Ertragsteuerforderungen 4.546 3.641 Geleistete Anzahlungen 9.121 10.356 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 251 257 Sonstige Forderungen 13.422 13.095 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 76.572 67.840 Kurzfristige Vermögenswerte 522.882 500.842 Summe der Aktiva 914.238 863.732 PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 454.856 416.099 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -15.301 -6.251 Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG 561.061 531.354 Finanzielle Verbindlichkeiten 12.596 7.858 Pensionsrückstellungen 37.850 36.709 Latente Steuerschulden 4.271 4.064 Vertragsverbindlichkeiten 1.638 1.497 Langfristige Schulden 56.355 50.128 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 67.243 86.158 Vertragsverbindlichkeiten 33.812 28.508 Sonstige Verbindlichkeiten 36.056 33.112 Rückstellungen 51.983 50.748 Ertragsteuerschulden 6.839 15.549 Finanzielle Verbindlichkeiten 100.889 68.175 Kurzfristige Schulden 296.822 282.250 Summe der Passiva 914.238 863.732 Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht auditiert) Sechs Monate per 30. Juni 2023 2022 in T€ in T€ Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis nach Steuern 39.842 42.585 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte 16.585 14.509 Sonstige nicht-zahlungswirksame Veränderungen 8.593 3.264 Veränderungen der Bilanzpositionen: Vorräte -6.839 -40.653 Forderungen und sonstige Aktiva -23.012 -16.235 Rückstellungen, einschließlich Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden -6.482 -4.462 Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen -8.016 23.619 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 20.671 22.627 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen

und immaterielle Vermögenswerte -41.954 -29.807 Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 826 241 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -41.128 -29.566 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 32.682 25.002 Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -3.371 -2.607 Dividendenzahlung -1.085 -40.260 Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit 28.226 -17.865 Wechselkursbedingte Veränderung der

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

963

-523 Veränderung des Bestandes an

Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

8.732

-25.327 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 67.840 99.371 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

am Ende der Periode 76.572 74.044

