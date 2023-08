GNW-Adhoc: Crystal Serenity nimmt den Betrieb wieder auf und läutet eine neue Ära der Kreuzfahrt ein

^MIAMI, Aug. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Crystal Serenity sticht heute unter

der neuen Führung der A&K Travel Group offiziell erneut in See, nachdem sie für mehrere Millionen Dollar renoviert wurde. Das größte Schiff der Reederei, das heute von Marseille aus zu seiner Jungfernfahrt aufbricht, bietet Platz für 740 Gäste und ist das erste von zwei Schiffen, die in diesem Sommer in Dienst gestellt werden. Mit einem branchenweit einzigartigen Verhältnis von Raum zu Gast (ca. 1 zu 2,6 m(3)) und fast einem Mitarbeiter pro Gast bietet die Crystal Serenity endlose Möglichkeiten für Inspiration und Bereicherung, ergänzt durch einen unvergleichlichen Service. Größere, neu gestaltete Suiten, preisgekrönte Spezialitätenrestaurants und einladende Gemeinschaftsbereiche bieten den Passagieren auf ihrem Weg zu den begehrtesten Reisezielen auf der ganzen Welt ein noch eindrücklicheres Erlebnis. ?Crystal ist seit Jahrzehnten für außergewöhnliche Erlebnisse bekannt, und wir freuen uns, die Gäste in einer neuen goldenen Ära des Schiffs wieder an Bord begrüßen zu dürfen", so Cristina Levis, CEO der A&K Travel Group. ?In nur einem Jahr ist es uns gelungen, den Schiffen neues Leben einzuhauchen - eine Leistung, die in unserer Branche fast beispiellos ist. Es ist uns eine Ehre, dieses neue Kapitel pünktlich und besser als jemals zuvor einzuläuten und dabei 80 % der geschätzten Crew von Crystal an Bord behalten zu können." Reiserouten Nach der ersten Reise von Marseille nach Lissabon wird die Crystal Serenity in Richtung Nordeuropa segeln und dabei attraktive Ziele im Vereinigten Königreich, in Irland und in Island ansteuern. Anschließend reist das Schiff Richtung Amerika und bietet Erlebnisse entlang des gesamten Kontinents zwischen Kanada und Cartagena in Kolumbien, bevor es 2024 auf Weltreise geht. Auf dieser mit Spannung erwarteten Reise, die von San Diego oder Miami aus startet und sich auf 125 Nächte erstreckt, werden 29 Länder und 62 atemberaubende Ziele mit einzigartigen Landschaften besucht. Suiten und Gästezimmer (https://www.crystalcruises.com/ship/serenity?sm=suites) Crystal beauftragte das führende Architekturbüro für Kreuzfahrtschiffe, GEM (https://gemsrl.com/), um die Neugestaltung ausgewählter Gästezimmer und Suiten zu planen. Die Zimmer sind in neutralen Farbtönen gehalten und verfügen über eine hochwertige Einrichtung, ergänzt durch sanfte Pastelltöne, die an die Farben des Meeres erinnern. Ausgefeilte Details und moderne Handwerkskunst nach gehobenen Standards verkörpern zeitgemäße Raffinesse, während die großzügige Raumgestaltung für maximale Entspannung in den Zimmern sorgt. Im Rahmen der Renovierung des Schiffes wurden mit der Jr. Crystal Penthouse Suite und dem Einzelzimmer mit Meerblick zwei neue Zimmerkategorien eingeführt, die Alleinreisenden attraktive Alternativen zur Unterbringung mit Einzelzimmerzuschlag bieten. Zugleich wird mit diesen neuen Kategorien die Verfügbarkeit der beliebten Sapphire-Suite-Kategorie erhöht. * Einzelzimmer mit Meerblick (https://www.crystalcruises.com/ship/serenity?sm=suites&id=single_guest_room _with_ocean_view_os): Gemütliches Schlafzimmer (bis zu 20 m²), das 2023 neu gestaltet wurde, mit einladenden und komfortablen Details, Butler-Service und Meerblick. * Sapphire Veranda Suite (https://www.crystalcruises.com/ship/serenity?sm=suites&id=sapphire_veranda_ suite_gx): Geräumige Suite (bis zu 40 m²) mit Wohnbereich, eleganter Ausstattung und privater Veranda, begleitet von einem aufmerksamen Butler- Service. Die Sapphire-Suiten sind in neuem und klassischem Design buchbar. * Junior Crystal Penthouse Suite (https://www.crystalcruises.com/ship/serenity?sm=suites&id=crystal_penthouse _suite_ow): Diese großzügige, im Jahr 2023 neu gestaltete Suite (bis zu 60 m²) verfügt über geräumige Zimmer mit separatem Ess- und Wohnbereich und Blick auf eine private Veranda, begleitet von einem aufmerksamen Butler- Service. Verpflegung (https://www.crystalcruises.com/ship/serenity?sm=dinings) Elf verschiedenen Speisemöglichkeiten einschließlich 24-Stunden-Zimmerservice bieten den Gästen unvergleichliche kulinarische Erlebnisse: * Umi Uma (https://www.crystalcruises.com/dining/umi-uma-by-nobu-matsuhisa- restaurant-and-sushi-bar): Mit dem Umi Uma unter Leitung des legendären Meisterkochs Nobuyuki (Nobu) Matsuhisa kehrt das einzige Nobu- Restaurantkonzept auf See zurück, das seine Gäste mit preisgekrönter, innovativer japanisch-peruanischer Küche verwöhnt. * Osteria D'Ovidio (https://www.crystalcruises.com/dining/osteria-d-ovidio): Feine italienische Küche mit authentischen Menüs und Gerichten, kreiert von erfahrenen Crystal-Köchen. * Waterside Restaurant (https://www.crystalcruises.com/dining/waterside- restaurant): Der Hauptspeisesaal der Crystal bietet Sitzgelegenheiten zum Frühstück sowie Mittag- und Abendessen. * The Bistro (https://www.crystalcruises.com/dining/the-bistro): Ein modernes Café und eine Kaffeebar mit leichten Snacks wie frischem Gebäck, Bagels und Obst am Morgen und einer Auswahl an internationalen Käsesorten, Pasteten, Schinken, geräuchertem Lachs und Dessert-Köstlichkeiten am Nachmittag. * Trident Grill (https://www.crystalcruises.com/dining/trident-grill): Der Trident Grill serviert kulinarische Klassiker wie Burger, Toasts, Salate und mehr direkt am Pool. * Scoops Ice Cream Bar (https://www.crystalcruises.com/dining/scoops-ice- cream-bar): Die Dessertbar der Crystal mit üppiger Auswahl bietet authentisches italienisches Gelato mit frischen Toppings, Frozen Joghurt, hausgemachte Kekse und mehr. * The Vintage Room (https://www.crystalcruises.com/dining/the-vintage-room): Geführte Weinproben und Abendessen in intimer Atmosphäre, bei denen die große Auswahl an Weinen aus dem bordeigenen Weinkeller im Mittelpunkt steht. * Tastes Kitchen & Bar (https://www.crystalcruises.com/dining/tastes-kitchen- &-bar): Das Tastes serviert global inspirierte Küche und zwanglose Familiengerichte im Tapas-Stil, die Gäste allein oder mit neu gewonnenen Freunden genießen können. * Marketplace (https://www.crystalcruises.com/dining/marketplace): Ein Buffet vor raumhohen Fenstern mit einem sehenswerten Essbereich im Freien. Wellness (https://www.crystalcruises.com/ship/serenity?sm=wellness) Das neue Spa-Konzept der Crystal, Aur?ra, hat sich zum Ziel gesetzt, eine einzigartige Wellness-Erfahrung auf See mit unübertroffener Erholung zu bieten. Das neue Design besticht durch helle, neutrale Farben, eine funkelnde Glasfaser- Sternenlichtdecke, organische Materialien und einen natürlichen Salzkristall sowie seidengebürsteten Schieferstein. Das großzügige Behandlungsangebot umfasst neue, bordeigene Gesichtsbehandlungen, Massagen und einen komplett ausgestatteten Friseursalon. Ausgewählte Highlights: * Aur?ra LED- und Kryo-Gesichtsbehandlung - Lässt die Haut sofort straffer erscheinen. * Biotec 2.0 The Ultimate Facial - Moderne Gesichtsbehandlung, die nach nur einer Behandlung ein jugendliches Aussehen verleiht. * Aur?ra Stone Signature Massage - Massage zur Muskelentspannung mithilfe von heißen Steinen. Darüber hinaus hat Crystal vor Kurzem die Ernennung von Dalila Roglieri zur leitenden Ernährungsberaterin der Marke bekanntgegeben, die das ganzheitliche Wellness-Erlebnis für die Gäste abrundet. Das Schwesterschiff der Crystal Serenity, die Crystal Symphony, wird derzeit noch renoviert und soll am 1. September in Athen ihre Jungfernfahrt antreten. Wenden Sie sich für Ihre individuelle Reiseroute mit Crystal an Ihren Reiseberater, unsere Website https://www.crystalcruises.com/grand-journeys oder unseren Telefonservice unter 1-800-446-6620. Über Crystal Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Crystal ein Synonym für außergewöhnliche, preisgekrönte Seereisen. Im Jahr 2022 erwarb die A&K Travel Group die Marke Crystal und ihre beiden Schiffe Crystal Serenity und Crystal Symphony und läutete damit eine neue Ära des Außergewöhnlichen auf See ein. Die weltweit renommierte Kreuzfahrtgesellschaft bietet anspruchsvollen Reisenden branchenführende, authentische und bereichernde Erlebnisse an Land und zu See. Die bahnbrechende Partnerschaft von Crystal mit Abercrombie & Kent bietet den Gästen einen unvergleichlichen Zugang zu den begehrtesten Erlebnissen, Reisezielen und kulturellen Highlights in aller Welt. Die neu gestalteten Schiffe bieten größere, modernisierte Suiten nach gehobenen Standards, neue, innovative Wellness-Angebote, spektakuläre Unterhaltungsangebote und Verpflegung in Weltklasse-Restaurants - einschließlich der Rückkehr des UMI UMA, dem einzigen Restaurant des Michelin-Sternekochs Nobuyuki (Nobu) auf See. Dank des unübertroffenen Services und des Engagements für bordübergreifende Raffinesse und Eleganz fühlen sich die Passagiere an Bord wie zu Hause. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Robyn Fink | RFink@crystalcruises.com (mailto:RFink@crystalcruises.com) Mikaela Caldera | MCaldera@crystalcruises.com (mailto:MCaldera@crystalcruises.com)