Nach der Top-Platzierung in den letzten beiden Jahren steht der Energie-Sektor in diesem Jahr nur auf dem drittletzten Platz. Trotzdem sollte man den Sektor nicht links liegen lassen, da in den nächsten Jahren auf die fossile Energie nicht verzichtet werden kann und auch die erneuerbaren Energien einen immer größeren Anteil in einigen klassischen Energie-Firmen einnehmen.

In der heutigen Sendung stellt Martin die Aktie eines Energie-Unternehmens vor, das momentan extrem viel Geld verdient, parallel aber die Umstellung zu CO2 Neutralität stark vorantreibt.