Generac: Langsam und sicher…

Noch im November 2021 notierte Generac bei 524,31 US-Dollar und ließ bereits zu diesem Zeitpunkt gewisse Zweifel an einer Rallyefortsetzung aufkommen. Dies hat sich nach dem finalen Blow-Off auf auch so weit bewahrheitet, zwischen Ende 2021 und Dezember letzten Jahres kam es zu einem Kurssturz auf 86,29 US-Dollar. Dort versuchte die Aktie einen Doppelboden zu etablieren, der durch einen Kurssprung über 141,54 US-Dollar nun immer weiter gefestigt wird. Noch ist der Wert allerdings nicht an seiner endgültigen Parkposition angekommen.

Turnaround nimmt Form an

Woche für Woche markiert Generac frische Jahreshochs, der Kurssprung über 141,54 US-Dollar nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein. Erst dadurch wurde nämlich weiteres Kurspotenzial an rund 180,00 US-Dollar freigesetzt, darüber könnte sogar eine Kaufwelle temporär an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 186,39 US-Dollar heranreichen. Bereits investierte Anleger ziehen nun aber ihre Stopps zumindest auf das Niveau des EMA 50 bei derzeit 139,55 US-Dollar nach. Sollte das Papier genau unter diese Marke zurückfallen, würde dies vermutlich eine Korrekturwelle auf 126,93 US-Dollar und damit die Zwischenhochs aus März dieses Jahres auslösen. Der Doppelboden würde bis zu dieser Stelle noch nicht in Gefahr geraten.