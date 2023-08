IRW-News: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake stellt Management-Update bereit

IRW-PRESS: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake stellt Management-Update bereit

Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Chesapeake Gold Corp. (Chesapeake oder das Unternehmen) (TSX-V: CKG, OTCQX: CHPGF - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/) gibt heute bekannt, dass der President und Chief Executive Officer des Unternehmens, Alan Pangbourne, aus persönlichen Gründen per 1. November 2023 von seiner Position im Unternehmen zurücktreten wird. Herr Pangbourne wird Chesapeake in den kommenden Monaten weiterhin als President und CEO unterstützen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Das Unternehmen wird mit der Suche nach einer neuen Führungskraft beginnen und den neuen CEO zu gegebener Zeit bekannt geben.

Im Namen des Board möchte ich Alan für seine bedeutsamen Beiträge und sein Engagement für das Unternehmen in den vergangenen zweieinhalb Jahren danken, sagte P. Randy Reifel, Executive Chairman von Chesapeake. Alan hat eine Schlüsselrolle bei der Führung des Unternehmens und der Entwicklung der neuen Technologie gespielt, während wir kurz vor der Erschließung des Projekts Metates stehen. Das Board wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen.

Über Chesapeake

Chesapeake Gold Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Metates-Projekt (Metates) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika mit über 16,77 Millionen oz Gold und 423,2 Millionen oz Silber in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource und weiteren 2,13 Millionen oz Gold und 59,0 Millionen oz Silber in der vermuteten Mineralressource. Siehe technischer Bericht mit dem Titel Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I vom 15. Dezember 2022.

