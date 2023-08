CoreMedia stärkt Kompetenz für Digital Experience durch Übernahme von BySide und Smarkio

Mit BySide und Smarkio bietet CoreMedia eine umfassende und robuste Suite von Tools für die Erstellung, Verwaltung und Optimierung von digitalen Erlebnissen.

CoreMedia, ein weltweit führender Anbieter von Content Management Systemen (CMS) und Digital Experience Platform (DXP) Lösungen, kündigt die Übernahme von BySide, einem Pionier im Bereich Customer Journey-, Engagement- und Personalisierungs-Technologie, und Smarkio, einem Vorreiter in der Chatbot-Technologie, an. Mit diesen strategischen Übernahmen stärkt CoreMedia seine Position als umfassender Anbieter von Lösungen zur Erstellung, Verwaltung und Optimierung digitaler Erlebnisse und erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen Automatisierung und künstliche Intelligenz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230802806346/de/

CoreMedia, ein weltweit führender Anbieter von Content Management Systemen (CMS) und Digital Experience Platform (DXP) Lösungen, kündigt die Übernahme von BySide und Smarkio an. (Graphic: Business Wire)

Im heutigen hart umkämpften Markt ist die Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse entscheidend. Luxusmarken verlangen nach exklusiven Concierge-Dienstleistungen, während Unternehmen B2C-Kunden mit ansprechenden und personalisierten Erlebnissen begeistern müssen. Außerdem erwarten B2B-Käufer:innen einen nahtlose digitale Vertriebsprozesse mit maßgeschneiderten Verkaufsoptionen.

Durch die Integration von BySide und Smarkio geht CoreMedia diese Herausforderungen offensiv an. Die Technologie von BySide ermöglicht personalisierte Erlebnisse in Echtzeit über mehrere Kanäle hinweg, einschließlich Sprach-, Messaging-, Video- und Live-Shopping-Lösungen. Smarkio bietet übergreifende Lösungen für das Kontaktmanagement, von Chatbots bis hin zu Automatisierungstools und Lead Management, mit dem Ziel, den Interaktionsprozess mit (potenziellen) Kund:innen effektiver zu gestalten. Mit diesen Übernahmen festigt CoreMedia seine Führungsposition im DXP-Markt und deckt alle Elemente der Customer Journey ab, um Kund:innen zu begeistern und die Konversionsraten deutlich zu erhöhen.

"Der Zusammenschluss mit CoreMedia ist eine aufregende Chance für uns", sagt Vítor Magalhães, Co-Founder und CEO von BySide. "Wir freuen uns, unsere Expertise darin, Besucher:innen in Käufer:innen zu verwandeln, den Kund:innen von CoreMedia zur Verfügung stellen zu können. Gemeinsam werden wir Unternehmen dabei helfen, ihre Geschäftsziele effektiv zu erreichen und personalisierte Erlebnisse zu schaffen, die Engagement und Loyalität fördern."

"Wir freuen uns sehr, BySide und Smarkio in der CoreMedia-Familie begrüßen zu dürfen", sagt Sören Stamer, Co-Founder und CEO von CoreMedia. "Diese Akquisitionen markieren einen wichtigen Schritt in unserer Mission, Erlebnisse zu verbessern und die Wirkung zu steigern. Die innovativen Lösungen von BySide und Smarkio passen perfekt zu unserer Vision und ermöglichen uns, eine umfassende Lösung anzubieten, die Marken in die Lage versetzt, außergewöhnliche Erlebnisse zu liefern und bislang ungeahnte Konversionsraten zu erzielen."

Das beeindruckende Kundenportfolio von BySide, darunter renommierte Marken wie die MASMOVIL Group, Cetelem - BNP Paribas und TAP Air Portugal, spricht Bände über den Ruf des Unternehmens, außergewöhnliche kundenorientierte Lösungen zu liefern. Die Integration der leistungsstarken Technologien von BySide und Smarkio in die Plattform von CoreMedia ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Schaffung einer kohärenten und immersiven Customer Journey, die digitale Marketinginitiativen und Vertriebsinteraktionen umfasst.

Diese Akquisition betont CoreMedias Einsatz, innovative Lösungen für digitale Erlebnisse anzubieten und unterstreicht den Fokus auf Produktinnovation und verantwortungsvolle KI-Implementierung. Mit der Unterstützung von OpenGate Capital, einem globalen Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Geschäftentwicklung in Nordamerika und Europa spezialisiert hat, ist CoreMedia gut positioniert, um seine Führungsposition im DXP-Markt zu stärken und eine wachsende Zahl von Unternehmen zu bedienen, die erstklassige Lösungen für digitale Erlebnisse suchen.

Über CoreMedia

CoreMedia ist ein weltweit führender Anbieter von Content Management Systemen (CMS) und Digital Experience Platform (DXP) Lösungen.

Mit mehr als 27 Jahren Erfahrung setzt CoreMedia mit seinem einzigartig individualisierbaren Hybrid-Headless-Ansatz, basierend auf einer kompatiblen DXP, Ideen schnell und effizient um und liefert personalisierte Erlebnisse für Großunternehmen.

Aus diesem Grund vertrauen ambitionierte globale B2C- und B2B-Marken wie John Deere, Deckers Brands, Luxottica, T-Mobile und Finnair auf CoreMedia, um die Grenzen des traditionellen Content Managements zu erweitern und ihren Tech-Stack zukunftssicher zu machen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230802806346/de/

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: marketing@coremedia.com