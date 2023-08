EQS-News: CLIQ Digital meldet Rekordzahlen bei Cashflow, Umsatz und Ergebnis in den ersten sechs Monaten 2023

EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

CLIQ Digital meldet Rekordzahlen bei Cashflow, Umsatz und Ergebnis in den ersten sechs Monaten 2023 11 Millionen € operativer freier Cashflow in H1 2023 (H1 2022: -1 Million €)

Umsatz und EBITDA steigen um jeweils 37 % auf 160 Millionen € bzw. 25 Millionen € in H1 2023

2,49 € Ergebnis je Aktie bei einem Konzernergebnis von 16 Millionen € (+26 %)

Ausblick 2023 bestätigt DÜSSELDORF, 3. August 2023 - Die CLIQ Digital AG veröffentlicht heute ihren ungeprüften Halbjahresfinanzbericht 2023. Finanzergebnisse Umsatz: In H1 2023 stieg der Konzernumsatz um 37 % auf 160 Millionen € nach 117 Millionen € im Vorjahr. Das Wachstum wurde durch verstärkte Online-Werbekampagnen für gebündelte Content-Streamingdienste, die im Vergleich zum Vorjahr um 50 % zunahmen, sowie durch den höheren Lifetime-Value für gebündelte Content-Streamingdienste erzielt. Übersicht: in Millionen € H1

2023 H1

2022 Veränd. Q2

2023 Q2

2022 Veränd. Gebündelter Content 149 99 50 % 72 56 28 % Single-Content 11 13 -16 % 5 6 -16 % Werbefinanziert [1] - 5 - - 2 - Umsatzerlöse 160 117 37 % 77 64 20 %







Nordamerika 90 66 36 % 46 38 20 % Europa 59 45 33 % 26 23 11 % Lateinamerika 6 0 - 3 0 - Übrige 4 6 -25 % 2 3 -21 % Umsatzerlöse 160 117 37 % 77 64 20 % Auf regionaler Ebene stiegen die Umsätze in Nordamerika und Europa um 36 % bzw. 33 %. Der Umsatz in Lateinamerika belief sich in H1 2023 auf 6 Millionen €. Kundenakquisitionskosten (Marketingausgaben) : In H1 2023 nahmen die Kundenakquisitionskosten um 24 % auf 65 Millionen € zu, nach 52 Millionen € im ersten Halbjahr 2022. Die Preise auf dem Online-Markt für Werbeplätze blieben auf hohem Niveau. Infolgedessen wurde die Anzahl der Marketingkampagnen aufgrund eines wettbewerbsintensiveren Marktumfelds, insbesondere in Europa, strategisch reduziert.

: Die Anzahl der individuell-zahlenden Mitglieder per 30.06.2023 für abonnierte, gebündelte und Single-Content-Streamingdienste ist im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1,1 Millionen gesunken (30.06.2022: 1,2 Millionen). Der Konzern konzentrierte sich auf die Gewinnung neuer Mitglieder mit einem höheren Lifetime-Value und damit einem höheren Umsatzbeitrag. Lifetime-Value (LTV): Der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value der neu akquirierten Mitglieder lag in den ersten sechs Monaten 2023 mit 82,69 € höher als im Vorjahr (H1 2022: 71,90 €). 2023 Ausblick Aufgrund der starken Leistung in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 bestätigt der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr 2023: Der Konzern erwartet einen Umsatz von mehr als 345 Millionen €, angetrieben durch starke Marketingaktivitäten (es werden Marketingausgaben von über 120 Millionen € erwartet) und Investitionen in zusätzlichen attraktiven Content. Das EBITDA wird voraussichtlich mehr als 50 Millionen € betragen. Damit wird die starke Rentabilität des Konzerns fortgesetzt. Stellungnahme des Vorstands „Unsere Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 waren noch nie so gut", sagte Luc Voncken, CEO. „Mit dieser rekordbrechenden starken Performance des Konzerns und unseren internen Erwartungen für das nächste Halbjahr sind wir auf einem sehr guten Weg, unsere Prognosen für 2023 zu erfüllen." Earnings call Ein Live-Video-Webcast wird heute um 14.00 Uhr MESZ stattfinden und von Luc Voncken, CEO, in englischer Sprache geleitet. Um am Video-Webcast teilzunehmen, ist eine vorherige Registrierung mit Angabe der Kontaktdaten unter https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_P7zPybzPQpqzhmme6tDDFA erforderlich. Fragen, die heute bis 12.00 Uhr MESZ per E-Mail an investors@cliqdigital.com eingereicht werden, beantwortet Herr Voncken nach seinem Vortrag. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Videokonferenz unter: https://cliqdigital.com/investors/financials verfügbar sein.



Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023 Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme und Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigte zum 30. Juni 2023 177 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram. [1] Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung wurden die Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit den (werbefinanzierten) digitalen Marketingdienstleistungen zum 3. Quartal 2022 eingestellt.

